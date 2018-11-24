Как Порошенко с супругой почтили память жертв Голодомора, опубликованы фото

Сегодня, 11:41

На Михайловской площади были установлены зажженные лампадки


Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

В Украине продолжаются торжественные мероприятия, посвященные 85-й годовщине Голодомора. Сегодня, 24 ноября, президент Петр Порошенко с супругой Мариной положили колосковую композицию к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, у подножия памятного знака также зажгли лампадки.

Сегодня, в День памяти жертв голодоморов, также состоятся мероприятия у мемориального знака "Свеча памяти" Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине". А в 16 часов пройдет общенациональная акция "Зажги свечу".

Напомним, ранее Порошенко почтил память жертв голодоморов и выразил уверенность, что наконец-то миллионы невинно загубленных душ обрели вечный покой

В Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по некоторым данным, от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
Порошенко, жертвы, памятник, голодомор, михайловская площадь

Вы сейчас просматриваете новость "Как Порошенко с супругой почтили память жертв Голодомора, опубликованы фото". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Символы. В субботу в 16:00 по всех Украине зажгут сотни тысяч свечей в память о трагедии

Порошенко почтил память жертв голодоморов: Миллионы невинно загубленных душ обрели вечный покой

Сегодня, 08:43

Горькая, но столь необходимая правда должна приобрести широкую огласку, считает президент

Политика

Фото: president.gov.ua

Голодоморы в Украине совершили изверги: Порошенко обратился к украинцам

Вчера, 17:24

Сейчас Украина защищается от потомков тех людей, которые совершали преступления против украинцев, отметил глава государства
Загрузка...

Лонгриды

"Я уже не был "советским": Голодомор глазами шестилетнего ребенка (укр.)

21 Ноября, 08:23

Николай Павлович Онищенко, очевидец трагических событий 1932-33 годов, делится воспоминаниями

США

В США не забыли о Голодоморе. Фото: AFP

Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинцев

21 Ноября, 09:27

Коннектикут стал 21-м американским штатом, который принял такое решение
Загрузка...