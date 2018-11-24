Как Порошенко с супругой почтили память жертв Голодомора, опубликованы фото

В Украине продолжаются торжественные мероприятия, посвященные 85-й годовщине Голодомора. Сегодня, 24 ноября, президент Петр Порошенко с супругой Мариной положили колосковую композицию к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, у подножия памятного знака также зажгли лампадки.

Сегодня, в День памяти жертв голодоморов, также состоятся мероприятия у мемориального знака "Свеча памяти" Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине". А в 16 часов пройдет общенациональная акция "Зажги свечу".

Напомним, ранее Порошенко почтил память жертв голодоморов и выразил уверенность, что наконец-то миллионы невинно загубленных душ обрели вечный покой.

В Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по некоторым данным, от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.