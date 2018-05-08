Как правильно выбрать мороженое: украинцам дали советы

Вчера, 14:20

Лакомства как в детстве уже не будет, но есть шанс купить с молочными жирами, а не растительными


В Украине вместе с теплой погодой пришел и сезон мороженого. Лакомство на любой вкус, вот только условия и сроки хранения соблюдают не все продавцы. Также стало известно, какое мороженое более приемлемое для употребления.

Пломбир, фисташковое или фруктовое. Холодильные камеры магазина завалены мороженым с яркими обертками, вот только смотреть надо не на красоту, а на отметку стандарта. Как сказал исполнительный директор в союзе потребителей Украины Максим Несмеянов, более полезным считает мороженное с ДСТУ 4733.

Это означает, что в мороженом только молочные жиры. На большинстве упаковок ДСТУ – 4735. По словам эксперта, в такой десерт добавляют растительные жиры.

Также журналисты решили проверить мороженное на срок годности и оказалась путаница с датами и температурами, при которых нужно хранить продукт. После проверки журналистами продавцы стали прятать товар с прилавка, так как был обнаружен товар почти просроченный.

После магазина проверка отправилась на улицы, где продают мороженное в киосках на развес. Сразу были замечены нарушения – в грязной воде ложка, которой набирают лакомство, а вафельные стаканчики ничем не закрыты от пыли. Есть ли документы на реализацию – продавец показывать отказалась.

Просроченное или деформированное мороженое можно вернуть, главное иметь при себе чек.

Как ранее сообщалось, в Киеве готовят мороженое из лосося, черного хлеба и конопли. Для лакомства используют натуральные продукты и охлаждение азотом.

Отличились с лакомством и немцы. В Германии делают мороженое со вкусом борща. Необычные холодные десерты делают в Германии из моркови, тыквы и козьего сыра.

Как ранее писал сайт "Сегодня", украинское мороженое может скоро появиться в ЕС. В июле прошлого года три производителя мороженого завершали процедуру проверки на получение права на экспорт продукции в страны Европейского Союза.
мороженное, срок годности, ДСТУ

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Источник:

"Сегодня"

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