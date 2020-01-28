Как работает система еМалятко: опубликована инфографика

Совсем недавно в Украине запустили комплексную услугу, которая поможет молодым родителям не подавать десятки документов и не ждать бесконечных бумажек.
еМалятко — это возможность получить от государства несколько услуг, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме.
Всего еМалятко предполагает десять услуг для родителей новорожденных и объединяет восемь сервисов. Сначала его запустили в Харькове, теперь услугу запускают еще в десяти украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.
В правительстве отмечают: благодаря еМалятко количество необходимых визитов в органы государственной власти уменьшится с 11 до нуля, а число требуемых документов — с 37 до одного.
С помощью сервиса можно будет воспользоваться такими услугами, как:
- государственная регистрация рождения ребенка;
- регистрация места проживания родившегося ребенка;
- назначение пособия при рождении ребенка;
- регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
- регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
- получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
- определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
- определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
- присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
- назначение пособия многодетным семьям.
Помимо этого, планируется запуск услуги ID14, которая позволит детям в возрасте 14 лет одновременно с паспортом получить идентификационный номер. Напомним, что сейчас при оформлении паспорта в ЦПАУ (Центрах предоставления административных услуг) или ГМС (Государственной миграционной службе) дополнительно нужно идти в Государственную фискальную службу за получением кода налогоплательщика.
Подробнее о том, какие документы скоро появятся в электронной форме, читайте в нашем материале "Паспорта без прописок и онлайн-услуги для новорожденных: какие новшества в документах ожидают украинцев".
Напомним, о запуске в Харькове пилотного проекта комплексной услуги "еМалятко" премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в начале января:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк