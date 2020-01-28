Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

Как работает система еМалятко: опубликована инфографика

28 января, 13:13

Анастасия Ищенко

Комплексная услуга еМалятко предполагает десять услуг для родителей новорожденных и объединяет восемь сервисов

Фото: Тернополь24

Фото: Тернополь24

Совсем недавно в Украине запустили комплексную услугу, которая поможет молодым родителям не подавать десятки документов и не ждать бесконечных бумажек.

еМалятко — это возможность получить от государства несколько услуг, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме.

Всего еМалятко предполагает десять услуг для родителей новорожденных и объединяет восемь сервисов. Сначала его запустили в Харькове, теперь услугу запускают еще в десяти украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

В правительстве отмечают: благодаря еМалятко количество необходимых визитов в органы государственной власти уменьшится с 11 до нуля, а число требуемых документов — с 37 до одного.

Реклама

С помощью сервиса можно будет воспользоваться такими услугами, как:

В тренде
Намечается "каша" на дорогах: в Украину идет снег, дождь и плюсовая температура
  • государственная регистрация рождения ребенка;
  • регистрация места проживания родившегося ребенка;
  • назначение пособия при рождении ребенка;
  • регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
  • регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
  • получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначение пособия многодетным семьям.

Помимо этого, планируется запуск услуги ID14, которая позволит детям в возрасте 14 лет одновременно с паспортом получить идентификационный номер. Напомним, что сейчас при оформлении паспорта в ЦПАУ (Центрах предоставления административных услуг) или ГМС (Государственной миграционной службе) дополнительно нужно идти в Государственную фискальную службу за получением кода налогоплательщика.

Подробнее о том, какие документы скоро появятся в электронной форме, читайте в нашем материале "Паспорта без прописок и онлайн-услуги для новорожденных: какие новшества в документах ожидают украинцев".

Напомним, о запуске в Харькове пилотного проекта комплексной услуги "еМалятко" премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в начале января:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дети id-карта паспорт еМалыш цифровизация Дія

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окна
В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окнаОдесса
Кодировка спутникового сигнала: как не остаться с черным экраном
Кодировка спутникового сигнала: как не остаться с черным экраномУкраина
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: детали
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: деталиПроисшествия
Поверка счетчиков: зачем она нужна и кто должен платить
Поверка счетчиков: зачем она нужна и кто должен платитьЖКХ
У Путина сделали новое циничное заявление об Украине
У Путина сделали новое циничное заявление об УкраинеПолитика
Циклон несет снег и дожди: в Украине резко изменится погода
Циклон несет снег и дожди: в Украине резко изменится погодаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...