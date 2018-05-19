Как родители могут повлиять на учебный процесс своих детей в Украине

Родители украинских школьников нередко сетуют, что общеобразовательные учебные заведения застыли на уровне 20-летней давности: ничего не меняется, регулярно собираются деньги в различные фонды, но качественных результатов от этих поборов не видно. В школе, мол, учиться неинтересно, приходится сидеть за допотопными партами и просто 45 минут слушать учителя. Но есть участники учебного процесса, которые считают, что так говорят те, кто не пробовал ничего менять, а если и делал попытку, то бросал ее при первой же неудаче.

Инициативные родители, которым удалось добиться позитивных изменений, рассказали "Сегодня", какие существуют перспективные стратегии для улучшения школьных дел, каких результатов можно достичь и что полезное могут взять на вооружение другие учебные заведения и их родительские комитеты.

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Девиз активистов — "стучите во все двери"

Инициативные родители киевской школы №104 также готовы действовать.

"Был написан проект "Общественного бюджета", чтобы организовать возле школы хорошее футбольное поле. К сожалению, он не набрал достаточного количества голосов. Это разочаровало, но я не опускал руки: написал несколько запросов депутатам городского совета. В результате через программу соцэкономразвития нам дали финансирование. Работы уже начались, — рассказывает отец первоклассницы Александр Чепурко. — Кроме этого удалось добиться ряда ремонтов, в школе будет новый компьютерный класс по программе "общественного бюджета".

Александр Чепурко также был инициатором создания группы активистов школы в соцсети.

"У нас уже почти тысяча родителей-подписчиков. Мы обсуждаем важные для наших школьников темы, определяем, какие есть проблемы, и ищем пути их решения. Например, нам удалось добиться прозрачности от фонда школы. Мы не были уверены в том, что собранная наличка не уходит "на сторону", да и сами отчеты, на что были потрачены средства, вызывали подозрение — были какие-то путаницы с датами, оплатами и т. д. К тому же, выяснилось, что из 110 тыс. грн в год почти 25 тыс. грн уходит на содержание самого фонда. Это как вообще?! Для сравнения, годовая охрана обходится в 60 тыс. грн. Так что теперь мы будем думать, как оптимизировать расходы", — объяснил Александр.

Инициативная группа школы отметила также, что необходимо проявлять упорство, чтобы добиться весомых результатов. Активные родители уверены, что в школах, где нет перемен к лучшему, действуют неправильно или ненастойчиво. По их совету, нужно стучать во все двери, например, писать депутатам запросы с изложением проблем и потребностей школы.

"Многие из них готовы пойти навстречу, если им правильно изложить суть проблемы. Ведь они отчитываются перед жителями своего округа, что ими сделано", — считает Александр.

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Современное пространство за 2 года

Всего за два года родительскому комитету киевской школы №285 удалось превратить неприметное учебное заведение, долго не знавшее модернизации, в интересное и современное пространство для обучения.

"В 2016 году мы создали БФ "Звездопад Надежд", — рассказывает одна из представителей инициативной группы школы Елена Сергеева. — Стали плотнее работать в команде с администрацией школы, учителями, привлекать депутатов для оказания помощи, принимать участие в грантовых программах, различных проектах. Первый и удачный наш опыт был в проекте "Общественный бюджет Киева" по энергосбережению на замену всех окон на металлопластиковые. Прошлым летом он был реализован. Это дало толчок дальнейшим действиям: бороться за утепление фасада, капремонт актового зала, центрального входа".

Затем родительский комитет подал еще пять проектов, приобщив к ним и другие школы района. Результат — победа в трех из них, благодаря чему три школы уже летом получат на 10 классов мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук, документ-камера), еще три школы получат на пять естественных классов цифровые лаборатории (портфель учителя физики, химии, биологии), для уроков географии — метеостанцию, и еще две школы оборудуют инновационным патриотическим пространством (с цифровым оборудованием) "Защитник отечества".

Также по словам Елены, благодаря краудфаундинговый платформе GoFundEd, удалось собрать средства на современную комнату творчества для начальной школы. А сами дети инициировали сбор макулатуры, чтобы купить телевизоры в коридоры (для обучения видеопрезентациям, проведения танцевальных флешмобов на переменах). Один телевизор уже установлен.

Также можно отметить проект "Зеленые ладошки", цель которого — сделать уроки естественных предметов интересными, с исследовательской и даже коммерческой деятельностью. Ученики выращивали рассаду, изучая каждый этап жизни растений, после чего вместе с родителями продавали ее на зеленой ярмарке возле школы. Вырученные средства будут потрачены на облагораживание территории школы.

Планов еще много — в этом году провести "Кураж-базар школьных вещей", на котором одни дети смогут продать другим то, из чего они уже выросли. Для одних — это возможность избавиться от ненужного, а для других — купить нужное дешевле. Елена Сергеева подытожила, что модернизировать школьную жизнь возможно, и призывает родителей других школ тоже брать инициативу в свои руки.

Инициативная группа. Многое решаемо совместными усилиями. Фото: из архива ОШ №285

Рассказ о профессии и ее выбор

О том, что родители должны быть активнее и перенимать успешный опыт, говорят и в Украинской ассоциации медиабизнеса (УАМБ), которая помогает участникам образовательного процесса разбираться в насущных вопросах.