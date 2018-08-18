Как содержат породистых псов в Украине: откровения собачьих "мам"

Модным псам делают кесарево за 2000 грн и нанимают гувернера по 800 грн в день

Четвероногие существа в кукольных одеждах, на руках хозяев — женщин, мужчин или детей — один из трендов нашего времени. Все чаще семейные пары или одинокие люди заводят себе собачку или кошечку, которым дарят всю свою любовь. И все реже можно встретить на улицах города огромных ротвейлеров, грозных боксеров или мускулистых доберманов. Собаки нынче играют роль не охранника, а живой игрушки. Для кого-то уход за такой собачкой и ее разведение становятся смыслом жизни. Мы нашли трех собачьих "мам", которые воспитывают мелкие, средние и крупные породы, и выяснили, во что обходится содержание ультрамодных псов.

"Я влюбилась в "белые облачка" за одну ночь"

Киевлянка Тамара Попова не представляет свою жизнь без выставок по всему миру, чемпионских титулов и контроля за своими "детками" — начиная от Индонезии и заканчивая американской глубинкой. Тома — глава Украинского монопородного клуба достаточно редкой у нас, но очень популярной в мире породы бишон фризе, основатель элитного питомника и хозяйка титулованных собак в Европе.

Еще десять лет назад Тамара, социолог по образованию, и представить не могла, что посвятит свою жизнь селекционному разведению "белых облачков", как она называет своих любимцев. Собаки в ее семье водились — и афганская борзая, и немецкая овчарка, но в юности. После рождения дочери живущая в городской квартире семья решила завести четвероногого друга:

"Ребенку нужно уметь заботиться о ком­-то. Муж хотел маламута (огромная порода. — Авт.), а я понимала, что в квартире это нереально. За одну ночь пересмотрела все мелкие породы — и влюбилась! — Рассказывает Тома. — Это было белое облачко, с лапками-­столбиками и тремя черными пуговками: носик и глазки".

Первая собака, купленная за 700 долларов по объявлению на сайте как бишон, оказалась помесью бишона, болонки и пуделя. Тома не останавливалась и оставила заявку на сайте лучшего на тот момент питомника по этой породе.

"Мне просто повезло, что я увидела тогда Фаину. Этот бриллиант достался мне за 2000 долларов!".

Фаина начала выступать еще щенком и показывала отличные результаты. Со временем она стала многократным чемпионом, лучшим представителем породы Украины, потом поехала покорять Европу и в прошлом году стала вице-чемпионом.

"С появлением собак в доме моя жизнь начала меняться. Я присматривалась к породе, наблюдала за конкурентами, подумывала о том, чтобы Фаину свести, но нужно было найти достойного кандидата. О питомнике не думала, но были увлеченность породой и гордость за свою собаку".

За успехами Фаины наблюдали и хозяева питомника, в котором она родилась. При покупке породистого элитного пса, независимо от породы, заключается контракт и договор купли-продажи, в котором указаны положения по уходу за собакой. Выдаются рекомендации относительно корма, прививок, развития питомца. Продавшие собаку заводчики (хозяева родителей) могут приехать к купившим щенка владельцам даже без предупреждения — и, если найдут собаку в плохих для нее условиях, вправе ее забрать, не возвращая денег. Все это указано в контракте! Собака находится под контролем не только хозяев, но и заинтересованных в развитии породы владельцев питомника.

Зачастую заводчики могут порекомендовать хендлера — человека, который готовит пса к выставкам, обучает поведению в ринге (выставочной площадке). Хендлер может выставлять собаку за границей, представляя интересы хозяев. Жалование "собачьего гувернера" оговаривается индивидуально, но обычно один ринг (вывод собаки на выставочную площадку) по стоимости равен одному дню участия на выставке — 500—800 грн. Участие в европейских выставках оплачивается так же — 120 евро — стоимость регистрации, столько же — зарплата хендлера, плюс дорога и командировочные.

"Я считаю огромной удачей, что мне встретилась хендлер Алена Казарцева. Именно благодаря ей Фаина достигла своих успехов", — делится Тамара.

Кроме хендлера, породистой собаке необходим профессиональный грумер — собачий парикмахер, который пострижет собаку по выставочным стандартам. Для каждой породы они свои и могут меняться с развитием породы. Если собака выставочная, лучше, чтобы мыл ее тоже грумер — на дому или в салоне. Фаина посещает своего грумера раз в две недели, и стоит ее "прическа" от 500 грн. Подготовка к выставке — от 800 грн, отдельно оплачивается обслуживание на самой выставке.









После очередной победы. Фото: Т. Попова Жюри. На выставках состоит из судей из разных стран. Фото: Т. Попова Гордость. Тома с Фаиной. Фото: Т. Попова Хендлер. Отвечает за собаку на выставках. Фото: Т. Попова Всегда приятно быть лучшими. Фото: Т. Попова

"Когда появились щенки, задумалась о питомнике"

Фаине было 2,5 года — идеальный возраст для собачьего замужества, когда Тамара начала подбирать ей мужа.

"Мне хотелось найти для Фаины лучшую кандидатуру, и я остановилась на чемпионе мира. На свадьбу поехали за границу, где обитал понравившийся мне кобель: мальчики-чемпионы по девочкам не ездят, они принимают у себя".

Свадьба такого уровня — удовольствие не из дешевых — порядка 1000 долларов, практика "алиментного щенка", когда в оплату просто отдают малыша, в дорогих породах не применяется. Хозяйка невесты платит оговоренную сумму, и дальнейшая судьба всех щенков полностью на заводчиках суки. "На момент рождения щенков я поняла, что к их родословной нужна приставка — название питомника", — рассказывает Тамара. Чтобы зарегистрировать питомник, необходимо подать заявку в КСУ (Кинологический союз Украины), которая передается в FCI — Международную кинологическую федерацию. И лишь после рассмотрения выдается (или нет) разрешение на организацию питомника.

После первого помета Тамара занялась развитием питомника профессионально, а это — и участие в выставках, и помощь в выставочной жизни щенкам от первого помета. "Порода развивается хорошо, когда дети становятся лучше своих родителей. Дети Фаины берут призовые места и в Украине, и за границей. Я посещаю выставки, знаю лучших собак, стараюсь отслеживать и их потомство", — рассказывает Тома.

В прошлом году в Киеве проходил чемпионат Европы, на которой выходцы из питомника Тамары показали отличные результаты и привезли домой новые титулы. А сама Тома на заседании членов клубов бишон фризе была избрана главой правления монопородного клуба. В Украине на сегодня — около 10 монопородных питомников бишон фризе.

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"Я слежу за судьбой каждого щенка"

Первый помет Фаины был 5 девочек, и Тома следит за судьбой каждой из них. Две улетели в Индонезию, одна уехала в Житомир, а двоих Тамара оставила у себя в питомнике.

"Охрана белых облачков — на Джокере: это черный терьер, действующий чемпион Европы, — говорит хозяйка. — Джокер также показывает отличные результаты на выставках, но в первую очередь он любит заниматься своим серьезным делом — охраняет дом и всех членов семьи".

С ними же остался "снегопадик" — первый, нечистопородный бишон.

"Объявление о щенках я выставляю на страничке в ФБ, в группах собаководов и сайтах. Обычно бронируют сразу, зная о достижениях родителей" — рассказывает Тамара.

Когда щенка бронируют, принято высылать залог или предоплату, оставшуюся сумму после передачи хозяину. Стоимость щенков бишона в Украине стартует от 1000 долларов. Передаются (только из рук в руки) щенки, достигшие 3-месячного возраста, с необходимыми прививками и всеми навыками: они приучены к пеленке, к выгулу на поводке, к ринговке (поводок, на котором собаку выставляют на выставках), к расчесыванию и купанию.

"Я предпочитаю передачу из рук в руки, как собак, так и пакета документов: мой супруг отвозил щенков в Индонезию лично. Дорогу и проживание там ему оплачивал покупатель".

Уход за собаками — удовольствие тоже недешевое, как по времени, так и по средствам. У Тамары уходит 2—2,5 часа в день на выгул, расчесывание и кормежки. "Я никогда не ставила себе цель заработать на питомнике, я хочу совершенствовать породу", — делится Тома. В среднем на собак в месяц уходит 4 тыс. грн на корм, еще несколько тыс. — на грумера, и 1 тыс. на прививки, обработку от блох, шампуни и пр.

Советы по выбору

При покупке породистого щенка Тамара рекомендует познакомиться с породой и мамой: по тому, в каких условиях растет малыш, можно понять, насколько ответственный заводчик. Из документов при покупке в Украине должны быть щенячья карточка, в которой указаны родители, питомник (для племенных и выставочных щенков обязательно регистрация в КСУ) и ветеринарный паспорт с прививками. Щенок должен быть клеймен или чипирован. Для продажи за границу вместо щенячьей карточки оформляется экспортная родословная.

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По-взрослому: "Собака должна быть большой и красивой"

Марина Богуш по образованию — авиатор. Долгое время работала импорт-менеджером в автобизнесе, а сейчас не представляет жизни без своего питомника бернских зенненхундов, или бернских овчарок.

"Собака должна быть большой, доброй и красивой, — говорит Марина о своих питомцах. — Она должна самостоятельно принимать решения, а не только ждать команды хозяина, быть умной, и обязательно — компаньоном".

Увлечение бернами у Марины началось лет 8 назад, и тогда мысли не было о собственном питомнике.

"До бернов у нас была среднеазиатская овчарка, которая на третьем году жизни с нами начала кусать хозяев. Тогда я решила, что собака должна быть умной и доброй, и мы купили первого берна".

Когда мальчик подрос, Марина начала подыскивать ему супругу, и не только в Украине, но даже в Латвии или Польше. После появления первых щенков друзья в один голос заявили: таких красавцев нужно выставлять на смотрах!

"О питомнике я задумалась после рождения щенков во второй раз. И решила: такие собаки должны в родословной иметь приставку, название питомника. Так появился Royal Marina Kennel — сертифицированный питомник бернских зенненхундов".

С рождением нескольких пометов Марина увлеклась выведением красивых собак, а главной задачей стали селекция и создание идеального пса.

"Для меня питомник — не бизнес, не хобби и не способ зарабатывать деньги, — рассказывает Марина. — Это тяжелый труд. Но без этого я не могу представить свою жизнь".

"Дорогая собака не может питаться обрезками"

Сейчас в питомнике Марины сразу два помета — от мамы и дочки, чемпионов Украины, кандидатов в интер-чемпионы, и многие щенки уже зарезервированы. До начала военных действий некоторые собаки уезжали в Россию, сейчас их покупают в США, Европу, Китай. Многие остаются в Украине.

"Для меня важны будущие хозяева моих щенков, я уверена, что к собакам нужно относиться как к членам семьи. Предпочитаю отдавать своих бернов в частный дом — такой большой собаке не место в городской квартире. Очень хорошо, если в доме есть дети, эта порода — прекрасная нянька и компаньон", — рассказывает Марина.

Стоимость щенка — 800—1000 долларов, и это еще не самые дорогие.

"Я могу и подарить, если понимаю, что у собаки будут идеальные условия. Но хозяева должны быть обеспеченные. Зачем платить за нее 1000 долларов, если нет возможности потом покупать ей хороший корм на 1200 грн в месяц? Я считаю, что дорогая, породистая и ухоженная собака должна получать и хороший уход, и не кормиться обрезками".

Прежде чем отдать щенка, Марина знакомится с хозяевами, узнает об условиях жизни и, конечно, всегда готова помочь в воспитании. Ведь большая собака нуждается в особом подходе.

Красавцы. От таких собак невозможно отвести взгляд. Фото: М. Богуш

Забота о йорке: УЗИ и кесарево сечение для спасения щенков

Татьяне Савченко девочку йоркширского терьера подарили на день рождения. Модная жизнерадостная порода — одна из самых популярных, ведь мини и стандарт — лидеры не только на выставках, но и в городе. Когда дарили, выбирали клубную, с родословной, чтобы выступать в дальнейшем.

"Первой неожиданностью оказалось упавшее ухо у моей породистой девочки, — рассказывает Татьяна. — Это потом я узнала, что ушки им нужно подвязывать, чтобы стояли. А за Одри, видимо, получив задаток, следить перестали и этого не сделали — хотя семья заводчиков хорошая".

Были и другие "оплошности" — например, в клубе, куда Татьяна привела щенка, не предупредили, что йорка, который будет выставляться на профессиональной выставке, стричь нельзя. А малышку Одри постригли на лето, чем навсегда закрыли ей дорогу на профессиональные выставки.

"Она у нас была просто в радость. Но мои амбиции не были удовлетворены! Потому я решила: не Одри, так ее дети должны стать чемпионами", — рассказывает хозяйка.

Выдала ее замуж, как полагается, в 2,5 года за клубную "звезду", учитывая все особенности породы: мальчик должен быть мельче, "замужество" осуществляет профессиональный кинолог". Обошлось это Татьяне в 1,5 тыс. грн. Оказалось, что йорки, как декоративная порода, редко сами рожают. Тем более у Одри оказались врожденные аномалии детородных органов, что обнаружилось на УЗИ (!). Кесарево за 2000 грн — и четыре щенка-девочки были спасены. Правда, подкармливать их приходилось сперва из пипетки: собака, рожавшая неестественным путем, щенков признает не сразу и может даже загрызть.

"Помня про ушко Одри, за ее щенками я следила — уши подвязывала, витаминами подкармливала. Когда пришло время продавать девочек, дала объявление на специальном сайте. Желающих оказалось море! Знатоки, глядя на документы, сразу спрашивали: есть регистрация в КСУ?".

Оказалось, что проданная в свое время за 1000 долларов Одри была породистым клубным щенком, но клуб был карманным. А если регистрации в КСУ нет, собаку сложно выставить на официальных международных смотрах.

"Когда я узнала, что документы и родословная у нас клубная, но не международная — опустила цену с 10 тыс. грн до 4—6 тысяч и выбирала своим девочкам просто надежных хозяев, — рассказывает Татьяна. — Я слежу за ними и точно знаю, что они принесли счастье своим хозяевам. А это для меня оказалось даже важнее выставок. Две девочки попали к бездетным хозяйкам и стали для них смыслом жизни. А одна девочка, самая перспективная и смышленая, имеет все шансы оформить КСУ и получить международные награды. Это первая собака в семье, любимица, ее ни разу не стригли, и, что особо важно, хозяйка готова возиться с документами".

Татьяна хочет еще раз выдать Одри замуж, но не для создания питомника или кинологических амбиций, а чтобы оставить одного щенка себе. Так, на всякий случай — чтобы поддержать преемственность поколений.