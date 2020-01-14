Как устанавливался рекорд: Валентин Сипавин рассказал о каякинге на склоне вулкана Охос-дель-Саладо

Украинец Валентин Сипавин проплыл на каяке больше километра по замерзшему озеру на склоне чилийского вулкана. Так высоко лодки еще не плавали. Рекорд изучают специалисты из книги Гиннеса. Как спортсмен решился и насколько было сложно, выяснили новости "Сегодня".
Высота 6400 метров. Склон высочайшего в Южной Америке и в мире вулкана Охос-дель-Саладо. На покрытом льдом безымянном озере харьковчанин Валентин Сипавин прорубает лед. Кислорода не хватает, погода ужасная.
"Кто любит каячить в такую погоду, признавайтесь?!", – смеется спортсмен.
Опытный альпинист уже трижды покорял Эверест. Готовился в Чили к четвертому восхождения. И почти случайно попал в команду австралийского рекордсмена Дэниэла Булла. Тот планировал побить собственное достижение, но команда подвела.
"Он не оценил опасности. И команда, первая команда, которую он привез из Австралии, оказалась не готова его поддерживать. Поэтому он набрал вторую команду из местных ребят, которая тоже оказалась не готова", – рассказывает Валентин.
Харьковчанин вызвался помочь: взял на себя самую трудную часть работы. И еще и за других нес рюкзаки.
"Я шел восемь часов и нес 17-тикилограммовый каяк. А они где то еще идут. Вот что значит недостаток акклиматизации. А я красавчик! После ночевки на 6700 вообще забежал", – делился своими впечатлениями во время восхождения альпинист.
Установление рекорда Гиннеса по самому высокогорному каякингу, рассказывает экстремал, чрезвычайно тяжелая работа по строгим требованиям. Обязательные видеофиксация, JPS и свидетели. Дистанция – не менее километра. И прокладывать ее пришлось самостоятельно. Об участии Валентина в авантюрной экспедиции его друзья и понятия не имели. И уже начали волноваться. Потому что альпинист, чтобы сэкономить заряд телефона, несколько дней не выходил на связь.
Вячеслав Калашников альпинист, друг Валентина:
"Ближайшее поселение, Валик говорил, около в 350-400 километрах от вулкана находятся. Там нет спасательных служб. Особенность этой горы в том, что там нет связи".
О своем рекорде Сипавин сообщил всем друзьям одновременно в Facebook. Тогда же еще один – установил и Дэниэл Булл: минуту проплавал без гидрокостюма в озере, где вода только 2 градуса. Подтвердить оба достижения теперь должны специалисты из Книги рекордов Гиннеса.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что путешественник из Одессы установил необычный рекорд. Одессит на своем велосипеде поднялся в самый высокогорный город мира.
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