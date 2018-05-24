Как ВСУ уничтожили "опорник" боевиков "Прыщ": появилось эффектное видео с беспилотника
Украинские военные продолжают громить боевиков и это уже не первый успешный обстрел позицию врага
Старшина роты спецназа ДУК "Правый сектор" Иван Мирный опубликовал на своей странице в Facebook видео уничтожение украинскими военными опорного пункта боевиков на Светлодарской дуге.
Украинские артиллеристы ответным огнем уничтожили позиции противника "Прыщ", что и заснял беспилотник.
На видео также можно увидеть как артиллерийский обстрелы, так и огонь, предположительно из БМП.
Напомним, еще в середине апреля волонтер Юрий Мысягин сообщал об уничтожении украинскими бойцами "Фуруекла" боевиков на Светлодарской дуге. Вероятно, это и есть тот самый "Прыщ". По его словам, после удара ВСУ были серьезно повреждены, а местами полностью уничтожены в хлам шесть огневых точек и взводных опорных пунктов врага.
Также не давно в сети появилось эпическое видео боя на Донбассе. Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли ответный удар по противнику, в результате чего боевики понесли потери.
Кроме того, на видео была заснята и бомбардировка позиций боевиков с беспилотника. Украинский БПЛА сбрасывал на головы противника боеприпасы от гранатомета и они залетали прямо во вражеские траншеи.
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