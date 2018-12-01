Как выживают старики на Донбассе: "Третья война за мои сто лет"

Жизнь пожилых людей на Донбассе вот уже несколько лет как превратилась в борьбу за выживание. Вместо того, чтобы тихо и спокойно провести дни на пенсии, старики вынуждены отдавать все остатки сил, чтобы банально не умереть от голода или болезни. Пенсии зачастую не хватает, и каждую осень приходится думать, где взять угля, дров. Ежедневная потребность в лекарствах оставляет бездонные дыры в бюджете пожилых людей. Как признается подавляющее большинство жителей Донбасса, им помогает выживать помощь Фонда Рината Ахметова.

Спасти стариков

На сегодняшний день помощь Фонда получают 2300 человек, которые перешагнули порог в 85 лет. Еще 101 отметил 95-й день рождения.

"Многие пожилые люди вновь оказались свидетелями войны. Вот только более полувека назад они были еще молоды, их психика сопротивлялась и вытесняла негатив. В нынешнем же возрасте осознание ужаса происходящего конфликта, его беспощадности и разрушительной силы воспринимается в разы сильнее. А чувство безысходности затмевает все другие эмоции", — говорит Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Спасти сердце ребенка: как получить помощь от Фонда Рината Ахметова

Старики живут в поврежденных обстрелами домах, восстановить которые самостоятельно попросту не в силах. С такой ситуацией столкнулась Мария Митрофановна Белявская из села Гранитное под Волновахой. В декабре Мария Митрофановна отметит свой 96-й день рождения.

"Во двор дома прилетали снаряды, они сильно повредили нам окна и двери. Живу я с дочкой, которая уже тоже на пенсии. Денег на жизнь едва хватает, поэтому большое спасибо Ринату Леонидовичу за помощь", — рассказала Мария Митрофановна.

Жизнь

Все усилия Фонда Рината Ахметова с первых дней вооруженного конфликта на Донбассе сфокусированы на помощи самым нуждающимся: старикам, детям, инвалидам, многодетным семьям, родителям-одиночкам. Благодаря этому спасены жизни более миллиона человек.

За время работы крупнейшей программы Фонда — Гуманитарного штаба — выдано более 12 миллионов продуктовых наборов мирным жителям Донбасса.

Жительница Бахмута Прасковья Петровна Солонина на днях отметила свой 100-летний юбилей. Совсем юной медсестрой она ушла в 1941 году на войну и прошла ее в составе стрелковой дивизии на Белорусском фронте. А затем — мирная жизнь в родном Артемовске (Бахмуте), работа в больнице, дети, внуки, правнуки….

В 2014 году в Бахмуте никто не ждал войны — она пришла без спроса.

"Это уже третья война за мои сто лет, — жалуется Прасковья Петровна. — Никто и подумать не мог, что сейчас, в мирное время, такое может быть".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вернуть слух ребенку: как получить помощь

13 февраля 2015 года Бахмут был обстрелян из тяжелой артиллерии. Были разрушены дома, погибли люди. В момент, когда разорвались первые снаряды, рядом с плохо слышавшей 96-летней Прасковьей Петровной оказался внук, буквально забросивший ее в ванную комнату. Бабушка даже не успела понять, что произошло.

После обстрела выяснилось, что в квартире нет ни одного стекла, а балкон вообще оторвало взрывом. Дети и внуки Прасковьи Петровны наспех забивали окна клеенкой и одеялами, спать приходилось в одежде.

Тем не менее, даже перешагнув столетний рубеж, Прасковья Петровна находит в себе силы и в магазин сходить, и на дачных грядках поработать.