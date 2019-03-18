Как законно усмирить громких соседей: советы юристов
Драка – это не выход, предупреждают специалисты
Недавно в Киеве камера наблюдения в многоэтажке зафиксировала жестокую драку между соседями. Причиной стало то, что один из жильцов якобы не хотел делать музыку тише. Другие соседи при этом на шум не жаловались. "Сегодня" выясняли, как в такой ситуации правильно действовать.
Эксперт по безопасности Руслан Болгов предостерегает: воспитывать соседей кулаками – себе дороже. Наиболее корректный путь борьбы с любителями дискотек в многоэтажках – формальный. В первую очередь, нужно зафиксировать время, когда музыку слышно слишком хорошо.
"Есть отрезок времени, в который запрещено шуметь. И не важно, строительство это или громкая музыка. Исходя из этого, разрешенное время – с 8 утра до 10 вечера. Если шум происходит за пределами этого отрезка, то самый простой способ – вызвать полицию", – говорит адвокат Владимир Утулов.
Исключительно правоохранители могут законно утихомирить нарушителя тишины и составить протокол. А если ситуация повторяется, юрист советует обращаться к участковому.
"Писать заявления, чтобы он приходил в рабочие часы к этим соседям, пытался с ними найти контакт и проводил профилактические беседы относительно их поведения", – советует Утулов.
Напомним, ранее юристы также рассказали, что делать, если сосед держит в своей квартире множество животных.
Также "Сегодня" рассказывали, как проверить законность работы хостелов в жилых домах.
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