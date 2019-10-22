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Как Зеленский в интронизации императора Нарухито участие принимал: появилось видео

22 октября, 06:37

Владимир Зеленский стал первым украинским Президентом, приглашенным на церемонию

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Японии участвуют в интронизации японского императора Нарухито.

Сегодня это одна из главных мировых событий. В Токио съехалось более 2000 гостей из более чем 180 стран. Правительство Японии затратило более 147 млн долларов на подготовку предстоящей во главной церемонии по случаю вступления на престол нового императора страны Нарухито.

С новым императором в Японии началась новая эра "рейва", что можно перевести как "хорошая гармония". Нарухито взойдет на 6,5-метровый трон. Традиционная церемония яркая и хорошо продумана.

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Последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад. Владимир Зеленский стал первым украинским Президентом, приглашенным на церемонию.

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Напомним, что на церемонии интронизации 126-го японского императора Нарухито, на которой будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности.

Как сообщили в правоохранительных органах Японии, запланированное на 22 октября мероприятие будут охранять не менее 26 тыс. полицейских.

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президент Владимир Зеленский первая леди интронизация Нарухито Елена Зеленская

Источник: Сегодня

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