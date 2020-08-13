Какая сейчас ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Напомним, по состоянию на утро 12 августа в Украине было зафиксировано 1 433 новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, летальных случаев – 19. За вторник выздоровели 752 человека. Больше всего больных зафиксировали в Киеве – 182 и во Львовской области – 166.

В тренде В паре с коронавирусом станет агрессивнее: кому из украинцев нужна вакцинация от гриппа

На данный момент девять регионов не соответствуют эпидемиологическим нормам. Так, сейчас не готовы к ослаблению карантинных ограничений Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черновицкая области. Напомним, что Украину поделили на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, применяются следующие показатели: заполненность коек в больницах (если больше 50% – "оранжевый" уровень, больше 75% – "красный"); уровень тестирования не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; уровень новых заболеваний не более 40 на 100 тыс. населения за 14 дней.

А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, вездесущий ныне COVID-19 может стать агрессивней в паре с гриппом.

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