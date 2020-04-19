Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Последние новости Украины

Какая ситуация с COVID-19 в Украине: онлайн-трансляция брифинга Степанова

19 апреля, 11:05

Сергей Мартынец

Эпидемическая ситуация в стране не улучшается, в последние дни сотни заболевших

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно ситуации в Украине с коронавирусом. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные касательно количества зараженных и ответит на вопросы.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 18 апреля были лабораторно подтверждены 5106 случаев COVID-19, из которых 133 летальных, 275 пациентам удалось вылечиться. За позапрошлые сутки было зафиксировано 444 новых случая. Также инфекция подтверждена у 978 медицинских работников. По всем летальным случаям, которые есть в стране, около 78% людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек. Отметим, что Черновицкая область уже обогнала Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 19 апреля
Фото: facebook.com/cvODA

В то же время власти призывают украинцев оставаться дома на Пасху, чтобы вирус не распространился еще больше. Президент Владимир Зеленский в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сказал, что, если украинцы в праздник не будут придерживаться карантина и пойдут в церкви и на пикники, после Пасхи заболевших может оказаться 2-10% от всего населения страны.

А тем временем в Минздраве уверяют, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для обнаружения коронавируса – их уже есть больше 200 тысяч. В свою очередь врач-педиатр МОЗ Наталья Кундина рассказала, где можно пройти тест на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Минздрав коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов
Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктовFun
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 19 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 19 апреляУкраина
Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и проза
Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и прозаFun
Коронавирус в Украине: статистика за 19 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 19 апреля и все подробности из регионовУкраина
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 15 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 15 дней: что известно (фото и видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...