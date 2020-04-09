Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-трансляция брифинга

Украинцам озвучат последнюю информацию о распространении COVID-19 за минувшие сутки

Исполняющий обязанности Генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин дает онлайн-брифинг о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Представитель ЦОЗ сообщит свежие данные о распространении COVID-19 за прошедшие сутки и ответит на вопросы.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 8 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 1668 случаев заражения коронавирусом, 52 закончились летальным исходом, 35 человек выздоровели. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были людьми старше 50 лет. Большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 9 апреля и все подробности из регионов

Украина на борьбу с коронавирусом за две недели уже потратила миллиард гривен. Были закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы, оборудование для анестезии и реанимации, экспресс-тесты и ПЦР-тесты.

Также стало известно, что карантин в апреле точно не отменят, хотя изначально его продлевали до 24 числа. Глава правительства отмечает, что на работу людям разрешат пойти, возможно, уже в начале мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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