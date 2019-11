Канал "Украина" готовит зрелищное новогоднее шоу "Привет, 20-е!"

Реклама

Канал Украина готовит ежегодное масштабное праздничное шоу "Привет, 20-е!", которое украинцы смогут увидеть уже 31 декабря. В шоу будут зрелищные спецэффекты, сложные трюки и знакомые хиты в новой интерпретации.

Какие сюрпризы ожидают телезрителей в праздничную ночь, уже знают корреспонденты "Сегодня", побывавшие на съемочной площадке и за кулисами шоу.

В съемках задействованы 30 артистов, тонны света и экстремальные декорации. В программе будет показано 42 номера.

На площадке яркие софиты и блестки. Павильон был построен специально для телешоу. Без нафталиновых шуток и даже традиционных мандаринов, команда шоу "Привет, 20-е!" создала праздничную новогоднюю атмосферу с оригинальными номерами и нестандартной подачей известных хитов.

"Таких вы еще наших артистов не видели, песни – самые лучшие. За эти песни голосовали наши зрители в течение всего года — своими эмоциями, своими откликами на наших концертах, и ​​мы собрали самых лучших звёзд украинского шоу-бизнеса", – заявил директор департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро.

Подготовка к съемкам длилась три месяца, режиссером-постановщиком выступил Герман Ненов. Именно он создал новейшее супершоу "Удивительные люди" для канала "Украина". Говорит – объединили в новогоднем концерте "Привет, 20-е!" последние мировые тенденции.

"В номере "Время и Стекло" у нас будет огромный кроссовок из светодиодных полигонов, это сложная декорация, также будет несколько номеров с дополненной реальностью", – рассказал режиссер-постановщик шоу "Привет, 20-е!" Герман Ненов.

Одни будут гореть в огне, другие — покорять высоту, будет зрелищно и опасно! Удивят зрителей и оригинальными дуэтами.

"Для меня было удивлением, что я буду петь в дуэте с Артемом Пивоваровым. Я им восхищаюсь как музыкантом, как артистом и приятно было петь с ним, я для себя открыла его с новой, иной стороны, и это так круто, мне так понравилось", – рассказала певица Злата Огневич.

Интригу постановки будут держать до праздничной ночи, но "Сегодня" выведали – артисты будут петь, в частности, всемирно известный хит "All I want for Christmas is you". Еще один необычный дуэт в телешоу – Pianoбoy и Алина Паш.

"Красивый номер придумал канал. Единственное, что мы должны были сделать – это быть самим собой и это прекрасно", – говорит музыкант Pianoбой.

Знакомые хиты в новой интерпретации, зажигательные танцы, романтические истории и веселые диалоги. 31 декабря в дома украинцев ворвется настоящая зимняя сказка.

