Канал "Украина" – лидер зрительских симпатий марта

В прошлом месяце на канале состоялось несколько телепремьер

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Канал "Украина" – лидер зрительских симпатий марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cfe/52b/5c7cfe52b900f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cfe/52b/5c7cfe52b900f.jpg 2019-04-03T11:39:00+03:00 Украина В прошлом месяце на канале состоялось несколько телепремьер

По итогам марта 2019 года канал "Украина" уверенно удерживает лидерство в телевизионном пространстве страны как в будни, так и в выходные дни. Канал получил первенство по всем основным аудиториям 18-54 (города 50 тыс. +), 18+ (города 50 тыс. +), 4+ (Вся Украина).

По аудитории 18-54 (50 тыс. +) cредняя доля (shr,%) канала "Украина" в марте составила 11,33% *, рейтинг – 1,49% *. По аудитории 18+ (50 тыс. +): доля – 15,61% **, рейтинг – 2,73% **. По аудитории 4+ (Вся Украина): доля – 2,55%, рейтинг – 15,03% ***.

В марте на канале "Украина" состоялось несколько премьер.

4 марта стартовал второй сезон парного мейковер-шоу "Місія:краса" . Первый выпуск проекта собрал среднюю долю по аудитории 18+ (50 тыс. +) ** – 17,93%, рейтинг 2,46%, а по аудитории 18-54 (50 тыс. +) * долю – 16,85%, рейтинг – 1,63%. В целом первое украинское шоу перевоплощений просмотрели 7,44 млн. зрителей ***.

25 марта начался седьмой сезон детективного сериала "Агенты справедливости" (производство продакшн-компании "ТелеПро"). Премьерный выпуск проекта состоялся со средней долей 19,09%, рейтингом 2,75% по аудитории 18+ (50 тыс. +)**, и долей 13,35%, рейтингом 1,21% по аудитории 18-54 (50 тыс. +)*. В целом за детективными историями "Агентов справедливости" наблюдали 11,44 млн украинцев ***.

В марте высокий интерес зрителей удерживал спецпроект "Главная тема. Выбор" с ведущей Еленой Кот, в эфире которого дискутировали на самые острые общественно важные темы при участии кандидатов в президенты Украины и представителей их штабов. За этот месяц проект посмотрели 14,12 млн. украинцев ***. Гостями студии за это время были претенденты на пост главы государства, в частности, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул .

Ко дню выборов, 31 марта, канал "Украина" подготовил ряд выпусков новостей "Сегодня" со специальными репортажами из разных уголков мира. Каждые два часа зрители могли видеть, как проходят выборы в Канберре, Вашингтоне, Париже, Брюсселе и других городах. За сюжетами "Сегодня" в исторический для страны день наблюдали 8,2 млн избирателей ***. В частности, спецмарафон "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот, во время которого состоялись прямые включения из штабов кандидатов в президенты, просмотрели 7,1 млн зрителей ***. В целом день выборов с каналом "Украина" провели 12,1 млн. украинцев ***.

Традиционно составляющими успеха канала стали кинопремьеры праймовых сериалов и мини-сериалов выходного дня. Так, 18 марта состоялась премьера 24-серийного фильма "Сердце матери" (совместного производства кинокомпании Star Media и канала). Аудитория фильма составила 14,82 млн зрителей ***. Фильм "Суррогатная мать" (совместного производства компании Star Media и канала) просмотрели 8,9 млн зрителей ***. Аудитория криминальной мелодрамы "Я заплачу завтра" (производство "Фильмстрим" и "Vileton Films") составляла 9,11 млн украинцев ***. Мелодрама с элементами детектива "Мираж" (производство продакшн-компании IVORY films) собрала у экранов 9,1 млн зрителей ***. Фильм "С меня хватит" (производство "Украинская продакшн студия") вызвал симпатию у 9,2 млн зрителей ***. Мелодрама "Мама моей дочери" (производства продакшн-компании IVORY films) собрала у экранов 9,02 млн зрителей ***.

Лидером утренних эфиров по широкой аудитории на отечественном ТВ остается информационно-развлекательная программа "Ранок з Україною" . В марте популярный утренний проект собрал у экранов 9,77 млн зрителей ***.

Также популярностью зрителей пользовалось новейшее супер-шоу "Дивовижні люди" по всемирно известному формату The Brain о людях с выдающимися умственными способностями. Всего в марте проект посмотрели 12,36 млн зрителей ***.

В течение месяца первенство в своих слотах по разным аудиториям удерживали праймовые, дневные выпуски новостей "Сегодня" (*/**/***), а также проекты: "Дивовижні люди" (**/***), "Без паники" (**/***), "Реальная мистика" (*/**/***), "Зірковий шлях" (*/**/***), "Главная тема" (**), "Говорить Україна" (**/***), "Гучна справа" (**/***), "Ранок з Україною" (**), "Агенты справедливости" (*/**/***), "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" (**/***), "История одного преступления" (*/**/***).

Бесспорными лидерами информационного вещания среди широкой аудитории являются новости "Сегодня" . В течение месяца выпуски программы "Сегодня" в 15.00, 19.00 собрали у экранов аудиторию 12,32 и 17,76 млн зрителей соответственно ***. Так, по аудитории 18-54 (50 тыс. +), доля выпусков "Сегодня" в 15.00 составила 14,19% *, по аудитории 18+ (50 тыс. +) – 19,32% **. Праймовых выпусков "Сегодня" в 19.00 – 9,75% * 15,44% ** соответственно.

Также высокие показатели смотрения получили и матчи отборочных поединков на Евро-2020 между национальными сборными первого тура "Украина – Люксембург" и второго – "Украина – Португалия". В целом футбол на канале "Украина" смотрели 5,9 млн зрителей ***.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 30-31 марта 2019 года – предварительные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

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