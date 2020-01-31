Кернеса снова будут судить: дело мэра Харькова возобновили

Харьковский градоначальник обвиняется в причастности к похищению и избиению активистов

Фото: facebook.com/gennadykernes

Суд возобновил рассмотрение дела относительно мэра Харькова Геннадия Кернеса, которому инкриминируют нападение на активистов в 2014 году. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В ОГП отметили, что обвинительный акт направлен в суд.

"Полтавский апелляционный суд 31 января 2020 года удовлетворил апелляционные жалобы Офиса генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинение телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 года на территории г. Харьков. Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен на новое судебное рассмотрение", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", в августе 2018 года районный суд Полтавы закрыл уголовное производство по обвинению Геннадия Кернеса и его охранников в связи с якобы отказом стороны обвинения от поддержания государственного обвинения. Суд, принимая такое решение, незаконно, по мнению ОГП, интерпретировал отсутствие прокуроров по неизвестным причинам в судебном заседании как фактический отказ от обвинения.

Напомним, 25 января 2014 группа в Харькове произошло нападение на участников шествия в поддержку Майдана. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко заявил о похищении двух участников харьковского Евромайдана – Александра Кутянина и Сергея Ряполова, "после того как они снимали номера автомобилей" друзей Кернеса у гостиницы "Националь". В марте 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "истязание" и "угроза убийством". 1 февраля 2016-го суд допросил охранников мэра.

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