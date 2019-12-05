Кино, комиксы и образование для людей с инвалидностью: в Украине развивается инклюзия

В Украине около 2,6 млн людей с инвалидностью, но об их проблемах часто молчат

3 декабря во всем мире отмечался Международный день инвалидов. Но в Украине этот день впервые начали отмечать 4 декабря 1993 года. Количество людей с инвалидностью в стране составляет сейчас приблизительно 6% от всего населения – около 2,6 млн. Так, к примеру, за 2017 год было зарегистрировано 240 тысяч человек с инвалидностью 1-й группы, 900 тысяч человек с инвалидностью 2-й группы и более чем 1,3 млн человек с инвалидностью 3-й группы.

Люди с инвалидностью сталкиваются в жизни со множеством проблем, ведь инфраструктура в городах чаще всего не приспособлена для перемещения людей на колясках, а пандусов в городах днем с огнем не сыскать. Помимо этого, они часто подвергаются дискриминации, не могут найти работу и страдают от того, что их права повсеместно нарушаются. Можно вспомнить историю об инвалиде-колясочнике Жанне Щепельковой, которую в Полтаве чиновники оштрафовали на 6800 грн за то, что она построила пандус у многоэтажки, чтобы было удобнее добираться до своей квартиры на первом этаже.

Но, помимо этого, в стране есть и действительно позитивные примеры инклюзии. Сайт "Сегодня" рассказывает о том, как в Украине реализуется инклюзивное образование, какие мощные культурные и социальные проекты создают для людей с инвалидностью и как инвалидность не мешает людям достигать своих целей.

Инклюзивное образование

Год назад, а именно осенью 2018 г., в силу вступил закон, который регулирует некоторые вопросы доступа детей с особыми потребностями к образованию в детском саду, школе, внешкольных учреждениях и учреждениях профессионального или профессионально-технического образования. Интересно отметить, что раньше в нашем законодательстве вообще не было комплексных норм об инклюзивном образовании, хотя деньги из госбюджета на эту сферу начали выделять в 2017 году.

Принятый документ обязал местные власти обеспечить удобный и беспрепятственный доступ в учебные заведения для всех групп населения. По данным Министерства образования и науки Украины, на начало 2019 года в Украине количество школ с инклюзией выросло в 2,5 раза и составляло 3788. Обучается в них более 11 тысяч детей с особыми потребностями, что в три раза больше, чем было до этого. В детских садиках Украины количество инклюзивных групп выросло с 732 в 2016 году до 1318 в начале 2019 года, и в этих группах теперь воспитываются 2190 детей с особыми потребностями.

Согласно статистике, 11 560 школ (это около 74% от общего количества школ в стране) в Украине обеспечены безбарьерным пространством, правда, только до первого этажа. Это означает, что у входа в школы есть пандусы, подъемник или кнопка вызова помощи. Из них пандусами обеспечено 69% (10781 школа), кнопками вызова – 23% (3664 школы), информационными указателями – 18% (2864 школы). Специально оборудованные туалеты для детей с инвалидностью имеют менее 5% школ (746).

А вот безбарьерный доступ уже на второй этаж учебного заведения есть буквально в нескольких школах. Так что это именно та сфера, где многое предстоит сделать.

Также, согласно закону, по заявлению родителей в детсадах, школах и даже во внешкольных заведениях обязательно должны создать инклюзивные группы, где будет не более трех детей с особыми потребностями. Помимо этого, дети могут пользоваться в обучении шрифтом Брайля и жестовым языком.

Стоит отметить, что в августе 2018 года Кабмин принял постановление о поддержке инклюзивного образования. И уже за последнее время в стране открылись десятки инклюзивно-ресурсных центров (ИРЦ). Эти центры нужны для того, чтобы помочь детям с инвалидностью адаптироваться к учебе и быту, получить поддержку специалистов, родители особенных детей там также смогут получить консультативно-психологическую помощь.

По состоянию на июль 2019 года в стране уже работал 561 инклюзивно-ресурсный центр, а до конца года запланировано открытие еще 87 инклюзивных ресурсных центров.

Примеры успеха

К сожалению, людям с инвалидностью часто все же сложно получить образование и устроится на работу. Но есть и вдохновляющие примеры. В 2019 году житель Луцка 24-летний Богдан Кравчук стал первым человеком с синдромом Дауна, получившим высшее образование в Украине. Богдан получил диплом бакалавра истории, несмотря на то, что и ему, и его семье пришлось побороться за возможность попасть в ВУЗ.

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После того, как Богдан получил диплом, его пригласили на работу экскурсоводом в музей истории образования Волыни, который находится при Институте последипломного педагогического образования.

К слову, в Украине все больше людей с синдромом Дауна активно социализируются. Они становятся режиcсерами, сценаристами, тем более, что, по словам психологов, они имеют большой талант к искусству.

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Кино для незрячих и людей с проблемами со слухом

Фильм "Цена правды" вышел в украинский прокат еще 28 ноября. Лента основана на реальных событиях и рассказывает о британском репортере Гарете Джонсе, который раскрыл для западного читателя правду о величайшей трагедии украинского народа – Голодоморе. И впервые в истории украинского кинематографа незрячие и неслышащие люди могут смогут посетить показ этого фильма в кинотеатре. По инициативе производителей фильма и агентства "Доступне кіно" к фильму был изготовлен тифлокомментарий (краткое закадровое описание визуальной части фильма) для незрячих людей и адаптированы субтитры для неслышащих людей.

Для этого нужно будет скачать себе на смартфоны специальное приложение и найти этот фильм. После нужно будет прийти в кинотеатр с телефоном и наушниками, включить это приложение, которое автоматически синхронизирует то, что происходит на экране с тифлокомментариями, которые будут выводиться через наушники или же через субтитры на экране телефона.

Следующим фильмом, который хотят сделать доступным для всех, станет лента "Пульс", релиз которой намечен на начало 2020 года. Фильм рассказывает историю молодой украинской легкоатлетки Оксаны, которая в результате ужасной автомобильной аварии получает тяжелые травмы и почти теряет зрение, но после реабилитации ей все же удается завоевать "золото" на паралимпиаде в Пекине.

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Музыкальный фестиваль для неслышащих

В этом году Украина стала первой страной в Европе, которая внедрила инклюзивный проект с приглашением людей с недостатками слуха на масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend.

Мероприятие смогли посетить и люди с нарушениями слуха. Для них была создана специальная зона с устройствами, которые помогали усиливать вибрацию звуковых инструментов, а специалисты из США воссоздали музыкальные композиции еще и с помощью жестов.

Помимо этого, около главной сцены был установлен огромный экран, на котором транслировался сурдоперевод песен. С помощью жестов передавалось содержание песни, а ритм транслировался с помощью движений переводчика.

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Проект для незрячих

Blindman – это инклюзивный проект для незрячих, который существует сразу в трех формах: комикс, постер и рельефные модули с аудиосопровождением для выставок.

В это истории всего один герой – Блайдмен, человек, который не видит, но чувствует колебания звуковых волн. Создателями проекта стал график Владимир Гавриш и сценарист Андрей Беницкий, для которых этот комикс – первый инклюзивный проект, созданный шрифтом Брайля.

Книжка об инклюзии

Инклюзия – это то, о чем нужно говорить, как взрослым, так и детям. И очень кстати в Украине появилась интерактивная книга "Який Такий", которая призвана доступно рассказать об инклюзии и толерантности.

Книга находится в свободном доступе и почитать ее может каждый желающий. Все тексты там озвучены, а в самой книге содержатся также тестовые задания, пазл и иллюстрации. Книгу иллюстрировала известная украинская художница Надежда Кушнир, а соавтором текстов выступила Юлия Аронова.

Шрифт для людей с дислексией

Украинский художник и иллюстратор Олег Петренко-Заневский разработал уникальный кириллический шрифт, который облегчает чтение текста для людей с дислексией. Напомним, что дислексия — это частичное расстройство навыков чтения.

Шрифт назвали Inclusion UKR и он стал первым, разработанным исключительно под украинский алфавит. Inclusion UKR облегчает чтение и восприятие текста не только для людей с дислексией и нарушениями зрения, но также и для людей с синдромом дефицита внимания и гиперреактивности. Шрифт можно скачать и свободно использовать, но только для некоммерческих целей.

Несмотря на то, что Украине есть куда стремиться, чтобы сделать жизнь людей с инвалидностью максимально комфортной, уже сейчас есть крутые проекты, инициативы и примеры, которые доказывают то, что мы движемся в правильном направлении.

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