Как спастись от коронавируса: китайцы дали три совета украинцам

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Из Украины в Китай, где есть очаги коронавируса, начали отправлять гуманитарную помощь. В первую очередь – медицинские маски, которые стали в Поднебесной дефицитом. Об этом сайту "Сегодня" рассказал проректор по международному сотрудничеству и обучению Национального авиационного университета Александр Запорожец.

"В нашем университете среди украинских вузов одна из наибольших китайских студенческих диаспор в стране. За последние две недели с несколькими компаниями мы организовали оказание гуманитарной помощи Китаю, – рассказал нам Запорожец. – Люди бегали по аптекам, скупали маски, медикаменты и отправляли посылками в Китай. Знаю, что в первой партии было 40 тысяч масок. У меня было такое ощущение, что скупили все маски, которые были в наличии в киевских аптеках. В наших ближайших планах помогать и дальше. Знаю, что все университеты, сотрудничающие с КНР, организовали гуманитарную помощь Китаю".

Китайские студенты, которые сейчас учатся в НАУ, рассказали "Сегодня", что происходит у них на родине.

"До этого мы никогда не сталкивались с таким вирусом, – говорит студент из Китая Жуань Сюечень. – Люди поначалу боялись, но сейчас знают, как уберечься от него. Первое, что предпринимается – в Китае люди носят маски. Второе – очень важно почаще мыть руки. Третье – нужно кушать много фруктов, витаминов. Ну и, конечно, лучше избегать многолюдных мест".

Видео: Сегодня

По словам китайских студентов, большинство из них внимательно следят за своим здоровьем.

"Чтобы был хороший иммунитет, важно кушать в первую очередь те продукты, которые приносят пользу легким. Например, груши. Кроме того, в своем жилье мы ответственно относимся к санитарной обработке", – сказали нам китайцы.

Студентка Чень Лин, которая также поддерживает связь со своими родными из Китая, говорит, что ситуация в ее стране имеет все шансы нормализоваться.

"Правительство контролирует ситуацию", – говорит она.

Украинка: В Китай поеду позже

Из-за вспышки коронавируса в Китай не могут вылететь и многие украинцы, которые там работают или учатся.

"В моем университете, в пригороде Шанхая, приостановили обучение, поэтому я вынуждена находиться у себя дома, в Харьковской области, ориентировочно до 16 февраля, – рассказала нам жительница Харьковщины Маргарита Мостовая. – От своих многочисленных друзей знаю, что в дефиците там маски. У меня сложилось такое мнение, что китайцы всерьез напуганы ситуацией. Например, блокируют въезд и выезд из некоторых городов автотранспортом. Это вынудило тех, кто выехал из Китая до появления вируса, пока что не возвращаться. Например, у меня слабый иммунитет, поэтому я решила пока остаться в Украине".

По ее словам, ситуацией в Китае воспользовались и местные мошенники:

"Мои сокурсники рассказали мне, что уже якобы появились мошенники, которые каким-то образом собирают использованные специальные многослойные маски и продают их по более низкой цене. При этом выдают за новые. К сожалению, есть и такие сообщения, что кое-кому, кто заболел, удается выехать. Некоторые из таких людей записывают и видео, на котором хвастаются, что прорвали кордоны. Таких людей, если поймают, ожидает тюрьма".

Напомним, в конце января в Китае началась вспышка пневмонии нового типа – коронавирус 2019-nCoV. О нем известно, что он активно мутирует, переходя от человека к человеку. По последним данным, в мире уже заражены более 14 тыс. человек, более 400 человек погибли.

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