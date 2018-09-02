Климкин: двойное гражданство для иностранцев можно предусмотреть, но есть условия

Нужно обратить внимание на патриотически настроенных украинцев, которые из-за отсутствия украинского паспорта сталкиваются в Украине с проблемами

Иностранцам, желающим получить украинское гражданство, необходимо позволить иметь паспорта двух государств, но при определенных условиях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я считаю, что должны разрешить двойное гражданство, но при определенных условиях. Разве мы можем не обращать внимание на то, что есть тысячи людей – реальных патриотически настроенных украинцев в Канаде, США, Австралии, некоторых других странах, которые хотели бы здесь поработать. Они готовы приехать и работать здесь за украинскую зарплату, но сталкиваются с трудностями – не могут трудоустроиться, скажем, по канадскому или американскому паспорту. А в то же время тысячи представителей венгерского, румынского и других меньшинств в Украине имеют два паспорта", – отметил он.

При этом Климкин подчеркнул, что необходимо все должным образом законодательно урегулировать, установить строгие требования за несоблюдение национального законодательства.

Ранее Климкин пригрозил санкциями украинцам с двойным гражданством.

Кроме того, неоднократно поднимался вопрос со вторым гражданством чиновников.

Не так давно сайт "Сегодня" писал о разнице между "двойным гражданством" и "вторым гражданством".