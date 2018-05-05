Когда будет суд над Лусварги: в СБУ и прокуратуре озвучили дату

Служба безопасности Украины проинформировала прокуратуру об обстоятельствах, которые помогут в вопросе о мере пресечения для гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, которого националисты задержали в Киеве и сдали правоохранителям. А сам суд пройдет 7 мая. Об этом рассказали в СБУ и столичной прокуратуре.

"На сегодняшний день Лусварги числится в Павлоградском районном суде Днепропетровской области и именно этот суд может решать о смене меры пресечения, освобождения или наоборот ареста, а ходатайство может подать исключительно прокуратура, которую представляет сторона обвинения. СБУ проинформировала вчера прокуратуру об обстоятельствах, которые могут помочь в решении этого вопроса", – рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская.

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Она также отметила, что не может рассказать, где сейчас находится наемник, поскольку это не позволяет законодательство.

"Я могу только от себя заверить, что СБУ сделает все, чтобы Лусварги в установленном законом порядке прибыл на судебное заседание, где будет рассматриваться вопрос избрания меры пресечения. И насколько я слышала в СМИ, Павлоградский суд уже перенес это рассмотрение на понедельник 7 мая. В принципе беседа – это также процессуальные действия. Поймите, что СБУ сделала все. В свое время мы его задержали, провели специальную операцию, чтобы его задержали. Провели досудебное расследование. Передали материалы. По нашим материалам этот человек был осужден на 13 лет. И никто не поставил под сомнение работу СБУ. Мы считаем, что это была успешная операция СБУ, поскольку мы не только задержали террориста, но и довели это до судебного решения", – добавила спикер СБУ.

В свою очередь спикер киевской прокуратуры Надежда Макисмец в комментарии УНИАН подтвердила, что меру пресечения наемнику будут избирать 7 мая.

"Сегодня нам стало известно, что Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, который должен был рассмотреть и провести подготовительное заседание по делу Рафаэля Маркуса Лусварги 6 июня, перенес дату подготовительного заседания на понедельник, 7 мая. Следовательно, сейчас готовим документы для командировочных прокурора для участия в этом заседании".

Как сообщалось, вчера в СБУ сделали заявление относительно задержанного Лусварги. В спецслужбе рассказали, что в ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе.

Напомним, 25.01.2017 Лусварги был осужден Печерским райсудом г. Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Однако позже Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.

Отметим, сам бразильский наемник напомнил, что в декабре 2017 года перед ним открыли дверь камеры и сказали: "можешь идти".

"Я свободный гражданский человек, но под следствием и должен время от времени появляться на суде. Ничего больше. Хотя это действительно очень странная ситуация. Я не понимаю и не могу ее объяснить. Все, что сказал мне адвокат, – "это чудо", – говорил Лусварги.