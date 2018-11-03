Когда придут дожди и холода: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 5 ноября в Украине сухо, средняя температура воздуха по стране составит от 10 до 13 градусов тепла

Ноябрь 2018 года в Украине, согласно прогнозам синоптиков, обещает быть достаточно мягким и даже сухим. Ощутимо холодать начнет во второй декаде месяца. Сайт "Сегодня" решил проверить точность прогноза и узнать, какая погода ожидается в самые ближайшие дни.

В субботу, 3 ноября по всей стране без осадков, облачно с прояснениями. Теплее всего будет в западной части Украины – днем в среднем от 15 до 18 градусов. В центральной части будет 11-13 градусов выше нуля, в северных и восточных областях от 9 до 12 градусов, и на юге от 13 до 17 градусов тепла.

В воскресенье, 4 ноября ожидаются небольшие дожди в северных областях (Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской). Немного похолодает – в западных областях Укргидрометцентр прогнозирует днем от 11 до 15 градусов (и только в Закарпатской области 18-20), в центре страны температура опустится на один градус – до 10-12, в северных и восточных областях ожидается от 8 до 11 градусов, и на юге – от 11 до 16 градусов выше нуля.

В понедельник, 5 ноября в Украине снова сухо, столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, средняя температура воздуха по стране составит от 10 до 13 градусов тепла.

Во вторник, 6 ноября все так же без осадков, однако похолодание продолжится. В западных областях днем стоит ожидать от 10 до 13 градусов, в северной, восточной и центральной частях Украины от 6 до 9 градусов тепла, и на юге от 9 до 12 выше нуля.

В среду, 7 ноября дождей в Украине не ожидается, средняя температура воздуха составит 8-11 градусов тепла.

Народный прогноз погоды

3 ноября – в этот день почитается память преподобного Иллариона Великого. В народе приметили: если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода — это признак скорого быстрого понижения температуры, пишет сайт "Синоптик".

4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. Этот день считался очень удачным для свадеб. Происходит перелом погоды. Если на Казанскую день начнется туманом — оттепели быть, а если ясный день — жди похолодания.

5 ноября почитается память святого апостола Иакова. Если на Якова выпадала снежная крупа или град, то считалось, что 22 ноября "зима на ноги встанет".

6 ноября почитается память святого Арефы и отмечается день иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Ночью 6 ноября может выпасть первый прочный снег.

7 ноября почитается память святых Маркиана и Мартирия. В древности обратили внимание на то, что утром этого дня "или дождем заливает, или снегом заметает", также был возможен и туман. В прежние времена говорили, что "в ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются".