Когда в Украину придет весна: прогноз погоды на март, апрель и май

Потеплеет лишь через месяц, но зима может вернуться в апреле

По календарю скоро весна, но холода пока не отступают: по прогнозам Укргидрометцентра, март начнется 15-20-градусными ночными морозами. В целом весенние месяцы ожидаются прохладными и сырыми: холодный март, переменчивый апрель и дождливый май. А вот насчет климатических сроков прихода весны оценки специалистов Укргидрометцентра и расчеты народных синоптиков расходятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Прогноз погоды на весь 2018 год: влажное лето и мороз в октябре

Мнение науки

По словам главного синоптика страны Николая Кульбиды, климатическая весна наступает, когда температура устойчиво перейдет через 0 градусов.

"Тенденции последних лет указывают на наступление весны в нормальные сроки, но она будет затяжной с постепенным повышением температуры, — говорит Кульбида. — В северных областях страны потеплеет в середине марта, в южных — в начале месяца. Но не стоит исключать в марте и апреле кратковременного возврата зимы, снегопадов и морозов, как было в предыдущие годы".

Начальник отдела климатических исследований Украинского гидрометинститута Вазира Мартазинова также говорит, что сейчас погодная ситуация в Украине характеризуется затяжной климатической весной, которая по температурному режиму длится до середины июня. Нынешний год, по ее мнению, не станет исключением. Наконец, погодные сайты, где рассчитывается погода на месяц вперед, также обещают ночные морозы до середины марта практически повсеместно, они закончатся лишь во второй половине месяца.