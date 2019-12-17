Когда придет зима: погода продолжает преподносить сюрпризы украинцам

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В ближайшие пять дней, с 18 по 22 декабря, погода останется непривычно теплой и солнечной. Лишь ближе к концу недели пройдут небольшие дожди.

В среду, 18 декабря, будет солнечно и по-весеннему тепло и сухо. В западных регионах Украины будет до 14, а в Ивано-Франковской – до 16 градусов тепла. Ночью заморозки тоже не предвидятся: по стране будет от плюс 3 в северных до плюс 7 в южных регионах.

В четверг, 19 декабря, теплее всего будет во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой области – до плюс 16 градусов. В центральных и восточных регионах будет от 6 до 10 градусов тепла, а в Киеве – до плюс 12 градусов.

Кстати, 19 декабря православные отмечают праздник Святого Николая. В этот день принято дарить подарки детям, а еще по этому празднику загадывали погоду: считается, что если в этот день тепло, то зима будет ясной и без сильных морозов.

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В пятницу, 20 декабря, станет чуть прохладнее: во всех регионах дневная температура составит от 2 до 9 градусов выше нуля, а ночью – от 4 градусов тепла до одного градуса мороза. Облачность будет переменной, дожди в этот день синоптики не прогнозируют.

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В субботу, 21 декабря, дождей тоже не будет. Температура днем в восточных регионах составит 2-5 градусов тепла, ночью – заморозки до одного градуса. В западных регионах будет немного теплее – до 7-9 градусов выше нуля.

В воскресенье, 22 декабря, по всей стране ожидаются небольшие дожди. Но холоднее не станет: дневная температура составит от 5 до 9 градусов тепла, а ночная – от 2 до 7 градусов тепла.

Впрочем, аномально теплой у нас была и осень: синоптики подвели климатические итоги и заявили, что средняя температура была выше климатической нормы на 2,5 градуса.

Била погода рекорды и в октябре:

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