Колесников рассказал о перспективах современных технологий студентам-аграриям в Умани

Сегодня, 13:30

Благодаря фонду политика студенты посетили пищевые предприятия Донбасса


Украинская молодежь должна активно осваивать современные технологии. Об этом на встрече с будущими аграриями из Уманского национального университета садоводства заявил глава оппозиционного правительства Борис Колесников.

Кроме того, в этом году благодаря одноименному фонду политика студенты ВУЗа посетили пищевые предприятия Донбасса, а лучшие из них – побывали на международной сельхозвыставке в Италии. Также накануне нового учебного года Фонд Колесникова установил в кабинетах информатики университета тридцать современных компьютеров.

"Украина не может быть сырьевым придатком Запада. Она не может продавать фуражную пшеницу. Она должна продавать готовые продукты. И сама больше потреблять, вот это главное. Они справятся обязательно. Педагоги у них есть. Материально-техническую базу мы усилим, а сами ребята-талантливые, безусловно", – отметил Колесников.

Напомним, ранее Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" провели для первоклассников Донецкой области ежегодную социальную акцию, посвященную Дню знаний.

Кроме того, Борис Колесников анонсировал строительство в Мариуполе двух ледовых арен и пообещал, что в 2018 году может пройти первый в истории города хоккейный матч.
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Источник:

"Сегодня"

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