Командующие Сухопутными войсками Канады и США: "Многому учимся у ВСУ"

Западные генералы все больше отмечают преобразование украинской армии и даже сами перенимают реальный боевой опыт

Учения украинских военных на общевойсковом полигоне оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области посетили командующий Сухопутных войск ВС США в Европе Кристофер Каволи и командующий Сухопутных войск ВС Канады Жан-Марк Лантье, который остались довольны увиденным, передает пресс-служба президента Украины.

Лантье слева, в темно-зеленом камуфляже. Каволи жмет руку Порошенко

Канадский генерал поздравил украинский бойцов с успешным проведением учений и отметил их отвагу и профессионализм.

"Канада стоит бок о бок с Украиной. Наши вооруженные силы гордятся, что имеют возможность работать с вами, многому учиться у вас и делиться с вами своим опытом", – сказал Жан-Марк Лантье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Порошенко с генералами США и Канады посетил учения ВСУ: опубликованы фото

В свою очередь американский генерал Каволи также отметил дисциплину и мастерство украинских военных.

"Имею удовольствие работать с украинскими ВС уже несколько лет и для меня очень приятно видеть развитие вашей армии, высокопрофессиональных и многофункциональных воинов", – подчеркнул он.

Отмечается, что в Украине четвертый год подряд действуют учебно-тренировочные миссии JMTG-U и UNIFIER с участием американских и канадских инструкторов соответственно. В ходе совместной боевой подготовки украинцы делятся с союзниками реальным боевым опытом и повышают уровень совместимости с войсками НАТО.

Украинское войско продолжает меняться и использовать современные методы ведения войны, а помогают в этом иностранные партнеры. Запад уже давно признает преобразование и силу ВСУ, однако не все так хорошо. Так, например, в НАТО указали на одну из главных проблем в украинской армии. Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, – это ненадлежащая организация командования и управления войсками, в которой все еще преобладают постсоветские принципы. По его словам, реформирование оргштатной структуры, техническое оснащение, ресурсы играют важнейшую роль, в чем помогает НАТО.

Также Тымчук рассказывал в интервью сайту "Сегодня", как ВСУ приближаются к стандартам НАТО. По его словам, главное отличие Украины от Альянса заключается в том, что у нас в составе Вооруженных сил и при каждом управлении всегда "дорисовывались" различные отделы и структуры, которые и создают громоздкость. У НАТО же система вертикальных и горизонтальных связей упрощена до предела.