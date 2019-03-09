Комиксы по-украински: как у нас рисуют "Киборгов", "Волю" и "Даогопак"

Военные шевроны за комиксы, суровые зомби 1918 и пробы в Голливуде

Комиксы по-украински: как у нас рисуют "Киборгов", "Волю" и "Даогопак" Анастасия Белоусова , Ольга Карась //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ac4/a84/5c6ac4a845d27.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ac4/a84/5c6ac4a845d27.png 2019-03-09T05:02:00+02:00 Украина Военные шевроны за комиксы, суровые зомби 1918 и пробы в Голливуде

Мало кто знает, но в Украине есть не только переведенные комиксы Marvel, DC Comics, Vertigo о Бетмене, Супермене, Джокере и прочих мировых супергероях, но и непосредственно украинский продукт — с "нашими" героями и историей. Охватить весь ассортимент этих комиксов, к сожалению, в одном материале невозможно. Поэтому мы взяли лишь несколько проектов украинских комиксов последних лет — "Даогопак", "Воля" и "Киборги". Вместе с их создателями мы попытались разобраться, в чем их сильные и слабые стороны и как их воспринимает читатель.

Киборги

Комикс "Киборги" отличается от "Воли" и "Даогопака" своим подходом к изображению истории. В них нет смешных гусей и хряков, как в "Даогопаке", нет хомяков и зомби, как в "Воле". Насколько это вообще возможно в комиксах, в "Киборгах" соблюдается исторический подход к теме. Да и сама тема непростая — защита Донецкого аэропорта. Это особая страница новейшей истории Украины всего лишь пятилетней давности, потому и подход к ней особый. В этом комиксе нет имен иллюстраторов, сценаристов, колористов. Его автор один — общественная организация "Вірні традиціям", которая занимается реабилитацией воинов. Каждый выпуск создан из множества воспоминаний самих киборгов. Они же являются главными цензорами практически каждой иллюстрации и текста. Наш спикер — замечательная улыбчивая львовянка, военный медик, реабилитолог, участник организации "Вірні традиціям" — попросила представить ее под позывным Док.

"Вірні традиціям". У комиксов только один, "народный" автор

"Все началось с того, что один из наших друзей в 2014 году оказался в Донецком аэропорту, — вспоминает Док. — Мы передавали ему и ребятам необходимые вещи. Кто-то просил шоколадные батончики, кто-то — теплые носки. А наш друг просил… комиксы! Тогда мы еще не знали, чем закончится это противостояние. Не знали, что друг погибнет. Это был шок. И появилось огромное желание сохранить память об обороне Донецкого аэропорта. Тогда и вспомнились комиксы, которые так любил наш друг. Моя сестра и друзья пачками присылали во Львов комиксы со всех уголков мира. Это — идеальный формат для подростков, но как в них вложить документалистику? Ничего бы не получилось, если бы сами киборги отказались участвовать. Но когда воины узнали, что наша цель — рассказать о них правду маленьким украинцам, стали нашими помощниками во всем. Мы записывали их воспоминания, складывали в сценарий. В Украине нет профессии "художник комиксов", потому мы кинули клич по вузам Львова (особенно, где была кафедра графики). Уже на второй день нам позвонил Дмитрий Ткаченко — наш первый иллюстратор, который был помешан на комиксах, он знал о них все. Мы очень обрадовались, подписали контракт, но на практике все оказалась гораздо сложнее. Дима не знал, что будет сверять каждый рисунок с военными, а киборги не церемонятся в выражениях и эмоциях. Художнику пришлось по 20 раз перерисовывать сцены, разобраться в типах оружия, знать, какой у каждого выхлоп, и прочее. Диме надо поставить памятник! Потому что в сентябре 2016-го мы презентовали первый комикс "Киборги: История трех" на выставке во Львове".

Сначала комикс распространялся на передовой, потом в госпиталях, а уже после — в школах.

В цвете. Комикс утверждают киборги, врач и учитель

"Воины на передовой носили "Киборгов" с собой как талисман, — рассказывает Док. — Школьники восприняли Донецкий аэропорт как современную Запорожскую Сечь. В школах киборгов мальчишки засыпали опросами и даже девочки сердились: "Почему в "Киборгах" только мальчики? Мы тоже можем!".

Одна из школьниц настолько заинтересовалась работой снайпера, что ее с родителями пригласили на стрельбище — посмотреть на тренировки.

Врачи госпиталей говорят: "Киборги" позитивное влияют на реабилитацию воинов. Каждый выпуск утверждается со специалистом, главврачом реабилитационной клиники, а на грамотность их вычитывает украинский филолог, заслуженный учитель Украины.

Талисман. Солдаты носят "Киборгов" в своих вещмешках

Самым сложным ребята считают выпуск, который вышел в сентябре 2018 г. "Киборги. Хроники 3 полка. 19" — о черном дне украинского спецназа, когда часть наших воинов погибла, многие попали в плен. В процессе работы, пересмотрев видео и перечитав воспоминания, художник Олег Иванейко даже заболел и на две недели "выпал из строя".

"История настолько непростая, что мы не раз плакали, редактируя сценарий, — делится Док.— Художник говорил, что бойцы ему снятся, переживал, что не сможет дорисовать комикс, но все же завершил выпуск. В благодарность киборги подарили Олегу свои шевроны — как человеку, который совершил подвиг".

Портфолио. В марте 2019-го выйдет 8-й выпуск

"Воля": история УНР в стилизации "под Марвел"

Первое, на что обращаешь внимание, взяв в руки комикс "Воля", — качество печати и графическое исполнение. Создатели убеждены, что успех на 80% обусловлен авторским видением художника, но главная фишка проекта — альтернативный взгляд на историю начала ХХ века. В комиксах "Воли" можно увидеть исторических персонажей в образе зомби и демонов (например, Ленин), призраков (как царь Николай II и Анастасия Романовы) или банкеты с оголенными женщинами. По словам авторов проекта, это ни что иное, как дань современной моде и стилю экшен. И хотя маркировки возрастного ограничения на обложке нет, родители, которые по незнанию приобрели "Волю" своим детям, вряд ли решатся подарить это до их 16-летия. Особенно учитывая, что комиксы оказывают сильное влияние на подсознание человека. Поэтому специально для детей издатели выпустили комикс "Княжа воля: легенди Хом’якиєва". В основе — рассказ про хомяков девочки Нади, которые после взрыва Чернобыля вынуждены были искать новое пристанище, и основали "Хом’якиєв", который живет по традициям Киевской Руси.

Первый выпуск. Твердая обложка, цена — 200 грн

Вячеслав Бугаев, идейный вдохновитель проекта "Воля", хотел заинтересовать историей Украины как можно больше людей и не только среди соотечественников.

"План-максимум — создать аналог "Марвел" и добиться высокого уровня продаж", — говорит Вячеслав.

И отчасти эта цель была достигнута. По крайней мере, по части славы: Романовы-зомби и демон Ленина быстро стали центром обсуждения СМИ, причем как в Украине, так и в РФ.

Грушевский и большевики. Фрагмент из комикса

Авторы советуют читателям воспринимать комикс "Воля" как субъективное художественное произведение, хотя некоторые детали и образы все же имеют реальную подоплеку.

"Я некоторое время работала в школе и прекрасно понимаю, что людям неинтересны сухие факты из учебника истории, — рассказывает Ольга Вознюк, исторический консультант "Воли". — Мы постоянно пытаемся найти малоизвестную информацию об одежде или технике, которая использовалась в начале ХХ века. Например, в Киеве в 1911 году курсировал пассажирский дирижабль. Реальные факты, на которых хотим сделать акцент, мы выносим на так называемые "исторические странички" книги. Хотя, конечно, "Воля" смотрит на историю Украины сквозь мистично-фантастическую призму. Чтобы заинтересовать читателя, мы использовали самых ярких исторических персонажей: Грушевского, Ленина, Скоропадского. Чтобы добавить динамичности сюжету, создали вымышленных: польскую разведчицу и медиума Агнешку и героя Максима Кривоноса".

До утра. Работа над основным и детским комиксами

"Реализация проекта началась с просмотра фотоархивов УНР и гетманата 1918—1921 годов, — вспоминает Вячеслав Бугаев. — На визуальную составляющую комикса очень повлиял дизайн военной униформы, самолетов УНР, фото офицеров и образ и самого гетмана Скоропадского. Оказалось, что "визитной карточкой" Украины может быть не только казачество, а изысканное офицерство, банкеты и вечеринки, техническое развитие того времени. Мы изображаем альтернативную историю в сочетании с научной фантастикой: что было бы, если бы УНР 1918 года удержало свои позиции? "УНР — одна из самых мощных стран Европы того времени", — писала о нас французская пресса. И в комиксе мы даем ответ — почему".

Комикс "Воля" — это коллективное творчество. Над двумя книгами уже успели поработать 5 художников, 2 исторических консультанта, 3 колориста и 6 сценаристов. Поскольку офиса у команды еще нет, иногда обсуждение идей может происходить по скайпу в 3 часа ночи. А если большинству удается собраться, тогда все могут работать ночь напролет, пока кто-то не уснет. Обычно Денис Фадеев создает костяк сценария, потом сюжет дополняется идеями других членов команды и "разбивается" на страницы. Затем каждая отдельная страница комикса обсуждается и детализируется, как рассказал любитель исторических романов Александр Филипович, один из сценаристов "Воли". Финальные правки в текстах и иллюстрациях вносят перед отправкой в типографию сами члены команды.

За два года вышло два выпуска "Воли": создатели финансируют и раскручивают проект самостоятельно. По его мотивам создали раскраску, набор наклеек и коллекционные фигурки. А также пытаются получить госфинансирование для экранизации "Воли" в духе "Индианы Джонса". Если это удастся, продюсером фильма станет Максим Асадчий (фильм "Поводырь").

"Даогопак": попытки прорыва в Голливуд

Из представленных в нашем материале комиксов серия "Даогопак" — о сражениях казаков-характерников, с элементами фантастики и японских боевых искусств — самый длительный проект. Первая часть графического романа "Анталійська гастроль" вышла в 2012 году в издательстве Nebeskey и получила "Книгу года-2012". "Мы были не первыми в индустрии, но нам удалось создать новую нишу, — говорит Максим Прасолов, один из авторов проекта. — Мы в Nebeskey издали первый украинский графический роман, который стал бестселлером. Выбрав европейский стиль альбомов BD, мы задали тренд на такой формат украинскому рынку графических историй".

Сейчас Максим находится в Калифорнии, и одна из его приоритетных задач — продвинуть героев "Даогопака" к экранизации в Голливуде. Но пока процесс идет, и детали умалчиваются.

Изначально Максим Прасолов, Алексей Чебыкин и Олег Колов мечтали создать блокбастер о казаках.

"Графический роман — наиболее удобная форма для реализации этой идеи, — говорит Максим Прасолов. — В нем огромный арсенал средств для рассказчика. Ведь характеры, костюмы, декорации, сцены, действие — все можно показать в деталях".

То, что авторы добавили к жизни казаков еще и японских ниндзя и самураев, не просто дань моде.

"Дао­­гопак" — художественное про­­изведение, 9-й жанр искусств на стыке кино и литературы. Мы ис­­пользовали реальный исторический материал, а также элементы фольклора. Япония выбрана неслучайно. Казаки успели "отметиться" своим боевым искусством и на Японских островах. Подробности мы оставим для будущих историй серии".

Авторы не боятся конкурентов, скорее наоборот.

"Когда на рынке появились издательства, которые стали делать свои истории, мы выдохнули — не зря работали значит!" — говорит Максим. — Мы всегда поддерживали индустрию комиксов, помогали всем и, наконец, можем прийти на выставки в "Арсенал", на львовский "Форум" и "Комикон", чтобы купить новинки рисованных историй от украинских издателей. Это вдохновляет!"

"Даогопак-1". Цена одной книги — 250 грн, толстый переплет, глянец

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