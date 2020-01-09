Разрешат ли в Украине второе гражданство и для кого: что предложил Зеленский

Фото: Управление Государственной миграционной службы в Запорожской области/Facebook

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Еще летом 2019 года сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм, который разрешит иностранцам иметь украинский паспорт.

"Первый шаг уже сделан – президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную Раду. Этот документ, вероятно, еще будет дискутироваться в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом", - ответил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью "Европейской правде" на вопрос, будет ли в Украине легализовано второе гражданство.

Сайт "Сегодня" проанализировал законопроект президента и разобрался, действительно ли он узаконивает двойное гражданство.

Что предлагает президент

Что же именно предлагает законопроект президента №2590? Если коротко – расширить круг людей, которые могут получить гражданство Украины.

Согласно проекту, право на украинский паспорт получат иностранцы, чьи родственники жили на территории украинских государств, которые существовали с начала 20 века (Украинская народная республика, Западно-Украинская Народная Республика, Закарпатская Украина, УССР).

Такое право есть и сейчас, но только до второго колена – бабушек и дедушек. В проекте предлагается ввести право на гражданство до третьего колена – прадеда, прабабки.

Однако иностранцу все же придется подать декларацию об отказе от другого гражданства и присягнуть на верность Украине. Текст присяги:

"Я, (ім'я та прізвище), набуваючи громадянство України, урочисто присягаю неухильно додержуватися Конституції України і законів України, виконувати обов'язки громадянина України та засвідчую, що у правових відносинах з Україною визнаю себе громадянином України".

При этом наличие паспорта другой страны перестанет быть основанием для лишения гражданства Украины. Но таким основанием станут ложные данные. Если человек соврет, что у него нет гражданства другой страны, а проверка покажет, что есть, гражданства Украины могут лишить. Проверять на иностранное гражданство будут претендентов на выборные должности и при приеме на госслужбу. Таким образом, в законе останется прореха для остальных.

Фото: Государственная миграционная служба

А вот россияне получить украинское гражданство путем присяги Украине не смогут. Чтобы получить украинский паспорт, гражданину РФ надо доказать, что он подвергается преследованиям в своей стране и отказаться от российского гражданства.

Также получить гражданство Украины смогут иностранцы, которые проходили в Украине военную службу в законном порядке; те, кто имеет выдающиеся заслуги перед Украиной либо представляют интерес для Украины.

Требование к знанию украинского языка останется. Чтобы получить гражданство Украины, надо владеть украинским языком на уровне, достаточном для общения.

Президентский законопроект не вводит двойное гражданство. Однако он расширяет круг иностранцев, которые могут стать украинскими гражданами. Также проект, по сути, оставляет возможность иметь два паспорта, но не нести наказание, поскольку проверять будут тех, кто идет работать в госслужбе, выдвигается в кандидаты на выборах или идет работать в полицию.

Нужно ли Украине двойное гражданство

Фактически в Украине можно иметь два гражданства. Но признаваться будет только одно. Во второй статье закона "О гражданстве Украины" говорится, что если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины.

"Это означает, что украинец с паспортом Украины и, например, Венгрии, в Украине будет признаваться только гражданином Украины. В Венгрии – только гражданином Венгрии. А вот при въезде на территорию третьих стран, человек самостоятельно может решать, с каким паспортом проходить пограничный контроль и местную таможню – таким гражданином он и будет считаться в этой стране", – поясняет Ярослав Булычев, руководитель представительства юридической компании Immigrant Invest в Украине.

Если смотреть правде в глаза, то на Закарпатье достаточно большая часть населения имеет венгерские паспорта, а на Буковине – румынские, замечает Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Наличие второго паспорта упрощает жителям этих регионов работу в странах ЕС. Но с 2020 года это преимущество обесценится, поскольку Германия объявила, что открывает свой рынок труда для граждан европейских стран за пределами ЕС.

"С другой стороны, на территории т.н. "ДНР" и "ЛНР" Россия раздает свои паспорта. Еще одна проблема с двойным гражданством заключается в реакции Евросоюза на безвизовый режим с Украиной, ведь в 2017-м этот режим был введен для людей с украинским гражданством. Легализация двойного гражданства может создать повод для пересмотра Евросоюзом безвизового режима с Украиной, поскольку меняются условия, при которых такой режим был предоставлен", – говорит Мартынов.

По словам Булычева, есть оценки, согласно которым уже более полумиллиона наших соотечественников имеют паспорта стран ЕС. В основном Румынии, Польши, Венгрии, Чехии, Португалии, Испании, Италии, Германии, а кроме того России, Канады и других.

/ Фото: Getty Images

Вопрос второго гражданства и отношения государства к этой проблеме периодически поднимается в обществе. Так, чуть больше года назад Павел Климкин, тогда еще глава Министерства иностранных дел, заявлял, что в стране необходимо начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран. Стоит ли Украине в принципе разрешить двойное гражданство для всех граждан? Этот вопрос сайт "Сегодня" задал экспертам.

Допускать второе гражданство в Украине нельзя, уверен кандидат экономических наук Александр Хмелевский. Напротив, нужно вводить уголовную ответственность за него.

"Массовая измена в Крыму и на Донбассе, когда граждане Украины выбрасывали на свалку украинские паспорта и радостно встречали оккупантов, свидетельствует о том, что не каждый человек достоин быть гражданином Украины, нельзя раздавать паспорта всем подряд. Поэтому надо ввести институт подданства для людей, которые не могут или не хотят быть гражданами Украины. Обязательным для получения гражданства должна стать присяга на верность Украине", – считает Александр Хмелевский.

А вот Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии "Выбор", уверена, что введение двойного гражданства может способствовать укреплению территориальной целостности нашего государства. При этом, по ее мнению, надо разрешить даже не двойное или тройное гражданство, а мультигражданство.

Дело в том, говорит эксперт, что государство ничего не может сделать с тем, что определенному количеству ее граждан выгоднее добиваться гражданства других государств. Мультигражданство позволит сохранить связь с родиной и одновременно уверенно чувствовать себя за рубежом, эффективно отстаивать свои интересы. К тому же, сейчас вряд ли какая-то структура обладает полной и достоверной информацией о том, сколько украинских граждан имеют два, три или больше паспортов.

"Надо просто понимать, что мир – мобильный, люди прагматичные, а запрет второго гражданства ограничивает их возможности. Поскольку существуют схемы по получению паспортов других стран, до сих пор эти схемы не помешали Украине, нужно узаконить тренд и в дальнейшем ориентироваться оперативно в ситуации. Разрешение двойного гражданства снимет напряжение в отношениях с нашими соседями и в приграничных регионах. Однако остается вопрос российского гражданства. Разумеется, учитывая обстоятельства, иметь российский паспорт украинским гражданам будет запрещено. Единственное, когда у тебя есть паспорт гражданина Украины, налоги платишь Украине. Независимо от количества паспортов. Это, к слову, заставит вернуть часть выведенного капитала", – отмечает Лилия Брудницкая.

Что в других странах

Украина не единственная страна, которая признает только одно гражданство. Монако, Словакия, Китай и еще 47 стран разрешают иметь только один паспорт.

Если взять экономически развитые страны, то большинство из них признают двойное гражданство. Исключение составляют Нидерланды, Австрия, Норвегия, Япония и Сингапур. Среди постсоветских стран иметь два паспорта разрешено в России – в таком случае граждане обязаны письменно сообщить об этом в госорганы. Паспорт другой страны разрешают иметь в 86 странах.

Источник: Международный центр перспективных исследований

В Европе подход к двойному гражданству разный. В Италии закон не позволяет, но и не запрещает иметь двойное гражданство. Греция разрешила иметь паспорт другой страны – это прописано в законе. А вот граждане Швейцарии при получении паспорта другого государства теряют швейцарский.

В Европе основной мотив получения паспорта другого государства – стремление минимизировать налоги. Чаще всего двойное гражданство получают французы, бельгийцы, скандинавы и испанцы.

В отдельных странах права людей с двумя паспортами ограничены. Например, в Египте или Армении они не могут избираться в парламент. А вот Испания имеет двусторонние соглашения со странами Латинской Америки по двойному гражданству. Так, граждане Испании, которые получают гражданство этих стран, не теряют испанское гражданство, и наоборот.

Некоторые страны признают двойное гражданство только с несколькими другими странами. Например, Аргентина допускает второе гражданство, если оно испанское или итальянское.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство.

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