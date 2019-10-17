Активные становятся еще активнее: как украинцы проявляют свою гражданскую позицию

50% украинцев признается, что в их городах и селах нужны общественные организации

/ Фото: AFP

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Гражданское общество в стране активно развивается и трансформируется. Кто-то принимает в этом активное и непосредственное участие, другие же предпочитают смотреть за изменениями со стороны, а свою позицию демонстрировать только в социальных сетях. Сайт "Сегодня" рассказывает, как украинцы относятся к общественным активистам, кому доверяют, почему не хотят заниматься благотворительной помощью и активно участвовать в жизни страны.

Украинцы доверяют общественным активистам, но сами не хотят этим заниматься

Украинское общество не доверяет власти, но доверяет общественным организациям и активистам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Ирина Бекешкина – директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива рассказала, что сейчас у нас сложилась достаточно интересная ситуация. С одной стороны, народ хорошо относится к гражданскому обществу, общественным организациям и общественной деятельности в целом. Но все больше людей не готовы принимать в этом участие.

"Даже, когда рейтинг доверия был очень негативным практически ко всем институциям власти, кроме армии, общественные организации входили в число тех, которым доверяли. Сейчас люди видят, что общественные организации в их городах и селах нужны. С другой стороны, когда мы смотрим, есть ли у людей большая готовность принимать участие в общественной деятельности, то она стабильна и не растет. Мы думали, что она вырастет после Революции достоинства, но, если сравнить с 2013 г., то мы видим, что участие граждан в общественной активности, волонтерской деятельности — не растет. Вот этот очевидный рост гражданской активности происходит только за тот счет, что активные становятся еще более активными", — пояснила ситуацию Бекешкина.

После Революции достоинства резко выросло количество тех, кто оказывал благотворительную или материальную помощь. В 2013 г. было 29% таких людей, в 2014 г. ­— 47%, но на следующий год это пошло на спад — 38%, т.е. Сейчас количество людей, которые занимаются такой помощью, составляет всего 25%.

Интересно, что раньше основной причиной, из-за которой люди не хотели принимать участие в работе общественных организаций, было отсутствие времени. Сейчас главная причина – отсутствие интереса к такой деятельности. Если в предыдущих опросах 36% людей отвечали, что они не будут заниматься такой работой, то сейчас уже 51% людей дает такие ответы.

Вместе с тем, 52% населения считает, что прежде всего общественные организации должны заниматься защитой уязвимых социальных групп, 38% – что основным видом деятельности организаций должен быть контроль деятельности власти, те же 38% — оказание юридической помощи, 27% ­— помощь военным и волонтерам на Донбассе.

"Значительная часть граждан (41%), если была бы возможность направить часть своих налогов на поддержку общественных организаций, воспользовалась бы такой возможностью: из них 16% ­— на поддержку общественного сектора в целом, 25% — определенной общественной организации", — говорит Бекешкина.

Также 65% опрошенных позитивно относятся к тому, что в Раду попало много общественных активистов. При этом противников участия общественных активистов в политике гораздо меньше — 16%. Свою позицию, по данным исследования, они аргументируют тем, что скоро общественные активисты приобретут негативный опыт и станут такими же, как и старые политики (9%), в то время как в общественной деятельности активисты смогут принести больше пользы (8%).

Какими способами украинцы выражают свою гражданскую позицию

Украинцы предпочитают по-разному демонстрировать свою активную гражданскую позицию, правда, у большинства она не выходит за границы разговоров на кухне c друзьями или же споров в социальных сетях.

Александр Резник, старший научный сотрудник, заведующий отделом социально-политических процессов Института социологии Национальной Академии наук Украины, рассказал, что в переходном обществе членством в общественных организациях охвачена меньшая часть населения, зато более распространена гражданско-политическая активность.

"Это связано с тем, что при условии социальных трансформаций на передний план выдвигается краткосрочная и индивидуальная активность. А коллективные формы гражданской активности требует больше свободного времени. Самыми распространенными оказались дискуссионные практики, обсуждение с родными, близкими, друзьями и т.д. – 28,8%, дискуссии в социальных сетях — 12,5%. Участие в этих мероприятиях не требует особых организационных или психологических усилий", — рассказал Резник.

Еще 3,8% респондентов предпочитают выражать свою позицию при помощи ношения различной политической символики. Процент достаточно небольшой, так как далеко не все готовы выставлять свои убеждения на всеобщее обозрение.

"Менее распространенными оказались практики, которые связаны с экономическим продвижением своей позиции. Речь о бойкоте определенных товаров из политических соображений – 11,2%, перечислении денег волонтерам, армии, благотворительным организациям — 7,9%, участии в благотворительных акциях — 7,8%", — говорит Александр Резник.

И значительно меньше украинцев принимают участие в мероприятиях, которые требуют как организационных, так и коллективных усилий. Сбор подписей под коллективными обращениями — 3,7%, участие в общественных слушаниях, консультациях с органами власти – 2,7%, обращение в официальные учреждения с жалобами — 3,2%, участие в протестах — 2%, контакты с активистами и представителями политических сил — 3,3%, участие в работе различных организаций — 3,9%, создание ОСББ — 3,8%.

Таким образом, украинцы отдают предпочтение способам, которые будут достаточно краткосрочными и индивидуальными. А вот те практики, где нужна долгая коллективная работа, интересуют не слишком большое число людей.

Проблемы и вызовы современного украинского общества

Эксперты отмечают, что многие граждане отказываются принимать участие в различных общественных инициативах из-за патерналистских настроений. Во время опросов абсолютное большинство респондентов — 77% — ответило, что государство должно стимулировать развитие гражданского общества и всячески этому способствовать.

Юлия Тищенко, эксперт Украинского независимого центра политических исследований, отмечает, что одна из проблем гражданского общества – недоверие друг к другу.

"Очень много внешних и внутренних вызовов, на которые нет общего консенсусного ответа. Мне кажется, пока общественное недоверие, не к партиям, не к власти, не к политическим персоналиям, а именно друг к другу, не будет преодолено, у нас будут постоянные эти патерналистские откаты", — отметила Тищенко.

Кроме того украинцы очень негативно воспринимают отличия. Так, каждый третий украинец (32,5%) верит, что увеличение числа людей разных национальностей, социальных групп и сексуальной ориентации делает Украину как место для жизни хуже. Только 9,5% граждан верят, что многообразие делает Украину лучшим местом. Большинство (58%) уверено, что это ничего не меняет.

В это же время, группой, которая подвергается в Украине наибольшей дискриминации, большинство украинцев считают сексуальные меньшинства (25,3%). Кроме них, опрошенные выбрали из списка внутренне перемещенных лиц (18,4%), национальные меньшинства (16,9%), женщин (13,7%) и мусульман (9,3%).

При этом 38,4% граждан готовы поддержать дискриминированные группы в борьбе за их права, а 38,2% украинцев отвергает идеи о том, что нужно отстаивать права дискриминированых групп.

Напомним, летом новости "Сегодня" рассказывали, чего украинцы хотят от новой Верховной Рады.

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