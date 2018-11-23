Конкурс "Агро 2019": в Сумском университете прошел отборочный этап

Вчера, 18:17

Победители конкурса получат путевки на всемирный агрофорум в Париже


Мечта о Париже: отборочный этап Всеукраинского проекта "Агро 2019" состоялся в Сумском университете по инициативе благотворительного Фонда Бориса Колесникова.

В этапе приняли участие почти сто сумских студентов аграриев. В финале всеукраинского конкурса жюри выберет 80 победителей из разных городов. По результатам декабрьского соревнования их авторских разработок 30 лучших получат путевки на всемирный агрофорум в Париже.

"Думаю, это мечта каждого. Тем более – на агровыставку. А так как моя специальность – агроинженерия, это для меня очень интересно", - рассказал участник Всеукраинского проекта "Агро 2019" Руслан Черный.

"Безусловно, это одна из базовых отраслей нашей страны, и от успехов сегодняшних аграриев и от победителей конкурса напрямую зависит будущее нашей страны – как социальный, так и экономически результат. Самым достойным – победы, и в марте 2019 года лучшие побывают в Париже на самой большой европейской выставке достижений сельского хозяйства", – отметил глава благотворительного Фонда Борис Колесников.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова в 2017 и 2018 годах был назван лидером Рейтинга благотворителей в номинации "Средства для развития науки и образования Украины" в сегменте организаций с бюджетом от 10 до 100 млн грн в год. Деятельность Фонда сфокусирована на реализации образовательных проектов для студентов технических специальностей: "Агро", "Архитектор", "Морское дело", "Пищевые технологии", "Программист", "Железнодорожник", "Авиатор".
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Источник:

"Сегодня"

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