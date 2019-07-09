Контрабанда на миллионы: в СБУ отчитались о ликвидации международной "табачной банды"
Контрабандные сигареты под известными мировыми брендами поставлялись в Евросоюз
Украинские правоохранители совместно с иностранными партнерами обезвредили международную преступную группировку, которая занималась поставкой контрабанды табачных изделий. Контрафактные сигареты в страны Европейского Союза. Об этом сообщил в.о. главы СБУ Иван Баканов на совместном брифинге с руководством Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.
"СБУ вместе с ГБР, ГПУ, таможенной и налоговой службами Великобритании и спецслужбами Польши была проведена операция по обезвреживанию одной из крупнейших организованных преступных групп, которая занималась поставками контрафактных сигарет в страны ЕС", – сказал он.
По словам Баканова, упомянутая операция проводилась на территории Украины в рамках уголовного производства в тесном сотрудничестве с британскими партнерами.
"Операция проводилась в несколько этапов. Сначала на территории Одесской области был обнаружен склад с контрафактной продукцией, оборудование для упаковки. Ориентировочная стоимость контрафактной продукции составила более 50 млн грн", – заявил он.
По его словам, на втором этапе были арестованы 13 грузовиков с контрафактной продукцией, которая была подготовлена к транспортировке через госграницу в ЕС. Общая стоимость данной продукции – более 70 млн грн.
"Мы установили, что к этой сделке причастны граждане Украины, Беларуси и Польши, которые организовали процесс производства контрафактной продукции в различных областях Украины, в том числе в Киевской области", – сказал Баканов.
Также во время обысков в Киевской области было обнаружено много контрафактной продукции и оборудование для ее упаковки.
По словам Баканова, в области была выявлена подпольная типография, которая производила упаковочный материал с названиями известных европейских и мировых брендов.
"По подсчетам, такой типографической продукции были обнаружены на 100 млн фунтов стерлингов, если брать готовую контрафактную продукцию", – добавил он.
Баканов отметил, что следственные действия уже завершены, однако следствие еще продолжается.
В свою очередь директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что украинские правоохранители 3-4 июля 2019 года провели почти 40 обысков.
"В ходе проведения обысков было выявлено и изъято следующее: оборудование для производства табачных изделий, полиграфическое оборудование для упаковки незаконно изготовленных сигарет, более 180 кг табака, более 2 млн сигарет различных торговых марок, а также 2,8 тыс. пачек соответствующих сигарет", – сказал он.
По словам Трубы, изъятые предметы направлены на экспертизу.
Кроме этого, как отметил Труба, в настоящее время 4 лицам объявлено о подозрении в незаконном изготовлении и хранении с целью сбыта табачных изделий организованной группой лиц – ч.3 ст. 28 и ч.1 и ч.2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в мае этого года в Одесской области пограничники обнаружили 590 тысяч пачек сигарет швейцарского производства, на которых не было акцизных марок Украины. Табачные изделия и автомобиль изъяты сотрудникам Государственной фискальной службы. Общая сумма контрабанды составила 22 миллиона гривен.
До этого, в марте 2019 года там же в Одесской области правоохранители задержали контрабандную партию сигарет стоимостью более 4 млн грн.
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