"Контрабанда недели": в автобусе обнаружили элитную обувь и запчасти для дорогих авто на 100 тысяч долларов

Максим Нефьодов / Фото: Кабинет министров Украины

В рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту "Аахен – Киев" через КПВВ "Краковец", нашли 33 пары элитной обуви и запчасти для дорогих авто.

Об этом сообщил председатель таможенной службы Украины Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

"Контрабанда недели. Вот вам пример "контрабанды", который больше соответствует стереотипам. Едет рейсовый автобус "Аахен-Киев" через Краковец, а в нем 33 пары элитной обуви (эти сапожки на сайте Fendi по $1490) и 770 различных автозапчастей для Mercedes, Porsche и Land Rover", - написал он.

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По словам Нефьодова, товар был изъят и составлен протокол. Предварительная стоимость контрабанды составляет примерно 100 тыс. долларов.

"Существенное количество контрабанды на западной границе так и выглядит – сотни или тысячи бусиков и фур, которые что-то понемногу тянут. И борьба – это регулярные задержания. Если выйдем на системные изъятие хотя бы каждой восьмой партии – экономика таких нарушений станет для контрабандистов сомнительной..." – отметил он.

Нефьодов отметил, что отдельным вопросом является установление вины.

"Здесь надо работать с правоохранителями по выявлению реальных организаторов. Водитель просто взял какую-то сумму за провоз. А кто заказал доставку? И в каком бутике и в автосалоне это мало продаться? На эти вопросы таможня сама дать ответ не может..." – резюмировал глава таможни.

Напомним, ранее в Луганской области сотрудники СБУ блокировали канал контрабандной переправки наркотиков через таможенную границу Украины в Россию. Наркотики переправляли через международный автомобильный пункт пропуска "Танюшевка".

Кроме этого, контрразведка СБУ блокировала международный канал поставки Россией контрабандного оружия через территорию Украины. Несколько лет опасный груз в 540 тонн хранился в одном из украинских портов по поддельным документам, далее – транзитом должен был идти в страны, определенные экспортером.

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