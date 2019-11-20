"Контрацепция – убийство": школьникам предлагают изучать необычные "Основы семьи"

Фото: osnovy.info

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Контрацепция – убийство, а за мужа надо молиться. Этому учат старшекласников в рамках факультативного курса "Основы семьи", утвержденного Министерством образования. Группа родителей обратилась в ведомство, поскольку некоторые тезисы программы, по их мнению, нарушают Конституцию.

Контрацепция – убийство

На первый взгляд, идея курса неплохая – как выбрать партнера, быть счастливыми в семье и как воспитывать детей. Однако, рекомендации, как это нужно делать возмутили некоторых родителей из-за сексистских, дискриминационных и антинаучных утверждений.

Программа "Основы семьи" создана для 10-11 классов. На сегодня курс читают в 120 школах Украины.

Фото: osnovy.info

Среди прочего, автор учебника утверждает, что:

"Настоящая женщина никогда не спорит".

"Использование большинства контрацептивов и аборты являются убийством".

"Уровень разводов среди пар, которые имели половые отношения до брака, более чем на 50% выше, чем среди тех, которые воздерживались до брака".

"Если парень и девушка вступают в интимные отношения, то за этим почти всегда наступает разрыв отношений. Здесь даже не нужно опираться на какие-то научные исследования".

"Молитва – залог положительного душевного состояния".

"Жена от природы – более эффективный воспитатель и может помочь мужчине осознать свое отцовство и стать успешным отцом. // Молитесь за него, в частности вместе с детьми".

Автор курса Адриан Буковинский называет себя специалистом по семейным вопросам.

"Наша цель уменьшить количество разводов в Украине и повысить качество родительства. Курс "Основы семьи" должен готовить учащихся к жизни в обществе. Программа направлена ​​на социализацию, приобретение морально-этических качеств", – отмечает автор проекта.

Что не так с "Основами семьи"

Курс отображает только позицию церкви, в частности, в тексте не раз встречаются тезисы о том, что церковь осуждает, или о том, как важно молиться, отмечают эксперты. Хотя, по их словам, в стране, где нет государственной религии, семьи школьников – не верующие по умолчанию. А рассказывать старшеклассникам, что контрацепция является грехом – слишком ограничено. Так же, как и сводить роль женщины в семье к рождению детей, их воспитанию и покорности мужу.

"Подобные подходы к обучению детей закрепляют стереотипы, которые вредят развитию как девушек, так и парней. Они убеждают детей в том, что пол определяет право голоса ("женщины не спорят"), степень и форму ответственности за семью, за принятие решений и тому подобное. В результате, в будущем девушкам трудно сказать нет (в т.ч. прекратить нежелательные действия со стороны мужчин), они недооценивают свои профессиональные способности, а ребята – не имеют полноценного контакта с детьми, чувствуют отношение к себе как к "мешку с деньгами". Это влияние трудно отследить, но его источник – стереотипы, которые распространяют, в частности, подобные "учебники", – считает Елена Зайцева, юрист и эксперт по оценке гендерного влияния Центра "Развитие демократии".

Учить, как строить отношения и создавать семью – хорошая идея. Однако она должна строиться не на стереотипах и показывать не одну позицию. Главное, научить детей решать конфликтные ситуации без насилия, уважать друг друга. Это полезные навыки, которые понадобятся не только в создании семьи, но и в бизнесе, политике и социальной жизни, отмечают эксперты.

Фото: osnovy.info

Классы, в которых проводятся курсы, должны заказывать учебнике на сайте автора. Комплект из двух книжек стоит 250 грн.

"Детям навязываются видение семьи церковью. Например, что контрацепция – это грех, что предназначение женщины – рожать. То есть, сексуальное и половое образование опускается до уровня средневековья. Но самое печальное, что учебник утверждал Институт модернизации содержания образования. Я не понимаю, как можно было пропустить его. И дело не только в содержании, этот учебник продается школам. То есть кто-то написал книгу, а потом по школам ее предлагают, как учебный курс, утвержденный МОН", – возмущается юрист общественной организации "Батьки SOS" Роман Коршун.

В результате шумихи, возникшей вокруг курса, Министерство образования направило "Основы семьи" на антидискриминационную экспертизу. Программу оценивали пять независимых экспертов – их заключения сейчас изучает юридический департамент министерства.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как в Украине обстоят дела с так называемой "оптимизацией школ".

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