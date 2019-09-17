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"Контролер" провел правовые консультации для жителей Чернигова

17 сентября, 11:47

Людей интересует в основном игнорирование их проблем местными властями, говорит ведущий программы Ярослав Куц

/ Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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14 сентября команда проекта о резонансных социальных проблемах "Контролер" на канале "Украина" посетила Чернигов. Ведущий программы Ярослав Куц с группой экспертов по правовым вопросам пообщались с горожанами и предоставили им эффективные алгоритмы решения проблем .

Телеканал "Украина" обустроил специальную зону на Аллее Героев в Чернигове, где жители города могли получить бесплатную консультацию по распространенных социальных проблемах. Черниговцы обращались к "Контролеру" в основном по вопросам бездействия чиновников и игнорирования органами местной власти обращений граждан, проявлений коррупции, а также проблем с кредиторами.

Немало посетителей оставили письменные обращения к команде проекта "Контролер", которые рассмотрят подробнее и отберут для проведения дальнейшего журналистского расследования в эфире программы.

"Людей интересует в основном игнорирование их проблем местными властями. Начиная от не спиленных веток на проводах электросетей и заканчивая отсутствием материальной компенсации жителям обрушившегося общежития. В общем мне и команде адвокатов пришлось предоставить консультации у 100 человек в течение дня. С десяток интересных ситуаций для дальнейшего расследования мы "взяли на карандаш". Однако какие именно – промолчу и оставлю интригу для местных чиновников", – прокомментировал ведущий Ярослав Куц .

"Очень благодарна за полученную квалифицированную консультацию, за умение выслушать, за приятное общение, понимание и поддержку. Иногда очень важно, чтобы тебя просто выслушали", – поделилась жительница Чернигова, Елена.

"Контролер" и в дальнейшем будет проводить встречи консультативного формата. Уже этой осенью ведущий Ярослав Куц со своей командой экспертов посетит другие украинские города с бесплатными юридическими консультациями.

/ Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Контролер" – проект канала "Украина" о самых актуальных социальных проблемах. Еженедельно в программе "Контролер" ведущий Ярослав Куц вместе с командой журналистов выясняет, почему социальные проблемы украинцев накапливаются, двери кабинетов чиновников закрыты, а главный принцип решения вопросов в государстве – переложить ответственность на другого. Контролер проверяет, как выполняют свои обязанности руководители госучреждений и чиновники на всех уровнях. И показывает, как отстаивать свое право на качественную жизнь.

Смотрите программу "Контролер" каждый вторник в 23:30 на канале "Украина" .

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Контролер" предупредил: мошенники крадут деньги с карточек украинцев .

Также сообщалось, что "Контролер" помог семьям, пострадавшим от взрыва газа.

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Чернигов контролер куц трк украина

Источник: Сегодня

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