Коронавирус атакует Украину: онлайн-трансляция брифинга Ляшко

В Украине за последние сутки увеличилось и количество зараженных, и умерших

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко проводит брифинг о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Представитель Минздрава, среди прочего, сообщит свежие данные по инфицированным украинцам.

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Напомним, по состоянию на вечер 1 апреля в Украине было подтверждено 794 случая заражения коронавирусом, а количество летальных случаев возросло до 20. При этом уже вылечились 13 человек. В то же время Виктор Ляшко отмечал, что умирают люди не обязательно от коронавируса. По его словам, наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом. Люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями, которые ослабляют иммунную систему, находятся в группе риска. Читайте подробней, что известно о жертвах COVID-19 в Украине.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 2 апреля

А тем временем в Украине прогнозируют пик распространения коронавируса на вторую половину апреля, а, например, министр внутренних дел Арсен Аваков почти уверен, что карантин будет продлен и в мае украинцы еще будут сидеть дома. В то же время врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины, экс-заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская в интервью сайту "Сегодня" заявила, что коронавирус останется навсегда.

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