17 смертей от коронавируса: что известно о жертвах COVID-19 в Украине

Медики напоминают о том, что самолечение опасно для вашей жизни

В стране продолжается эпидемия коронавируса. По данным Центра общественного здоровья Украины на 100:00 1 апреля, в стране официально подтверждено 669 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых 10 человек выздоровели и еще для 17 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 120 новых случаев. Что известно об умерших, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

13 марта

Первая смерть от коронавируса в Украине была зафиксирована в Радомышле Житомирской области.

"Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, инфицированная коронавирусом. 12 марта у нее был зафиксирован лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Госпитализировали ее в критическом состоянии", - сообщил специализированный Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

Позже у пациентки была диагностирована пневмония, а утром начал падать уровень кислорода в крови. Врачи решили подключить ее к аппарату искусственного дыхания.

Спасти больную не удалось. Женщина слишком поздно обратилась к врачам. Позже эту информацию подтвердила советник министра здравоохранения, врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

Как рассказал мэр Радомышля Владимир Тетерский, люди, которые хоронили умершую женщину, были в специальных костюмах и использовали дезинфицирующие средства. А после захоронения продезинфицировали автомобиль, который привез тело на кладбище.

"Те родные умершей, которые находятся на самоизоляции, не присутствовали при погребении. Они отнеслись к этому с пониманием. Умершую женщину, по рекомендациям областного управления здравоохранения, поместили в закрытый гроб", – отметил Тетерский.

16 марта

Второй смертельный случайпроизошел уже через три дня, когда в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла 33-летняя женщина, которую госпитализировали с подозрением на COVID-19. Позже выяснилось, что пациентка все-таки была инфицирована.

Как рассказала мать умершей Людмила Пацалюк, ее дочь можно было спасти.

"У нее была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). В октябре 2016 ее прооперировали в Киеве успешно, в последнее время чувствовала себя нормально", – рассказала Пацалюк.

По словам матери, 7 марта у Татьяны поднялась температура и она думала, что это обычное ОРВИ.

"Два дня не проходило, и они (Татьяна с мужем. – Ред.) вызвали из Вашковцов врача. Проконсультировавшись, назначили антибиотики, стало опять хуже. 13 марта поехала в Вашковцы, сделала снимок – там двусторонняя пневмония. Понимая с мужем, что автомобиль скорой в их селе скоро развалится, поехали сразу же в областную больницу сами вечером в пятницу, 13 марта. В отделении пульмонологии на них вызверились, мол, зачем пришли без направления. Послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке – все хорошо", - отмечает Людмила.

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После этого визита больная вернулась домой. Ее состояние только ухудшалось, и она решила перейти на более сильный антибиотик. Ночью Татьяна начала задыхаться и утром 14 марта в субботу ей вызвали скорую.

"Эта скорая еле доехала до Черновцов, поскольку она неделю на ремонте, а неделю работает. Сразу же Татьяну направили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Девушка из приемной шла туда пешком, потому что кресло-каталку не нашли. Подключили систему. Позже у нее начался судорожный приступ – из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи и интоксикации организма. Возможно, врачи не обратили внимание, что при удалении опухоли ей капали сильные антибиотики", – рассказала мать женщины.

В инфекционном отделении состояние пациентки только ухудшалось, а потом она и вовсе потеряла сознание. Реанимационные мероприятия результата уже не дали, и женщина скончалась.

Впрочем, как сообщила медицинский директор Черновицкой областной больницы Ольга Снигоряк, коронавирус стал "сопутствующей причиной" смерти Татьяны.

"Причина смерти – судорожный синдром на фоне отека головного мозга и не исключено – кровоизлияние в мозг. У умершей была тяжелая патология нервной системы. Кроме этого, имели место тяжелые нарушения на фоне другой патологии – эндокринной. И третье – это было тяжелое поражение легких, без легочной недостаточности, а параллельно мы зафиксировали коронавирус", – заявила Снигуряк.

25 марта

Третий и четвертый летальные случаи произошли в один и тот же день. Сперва стало известно о смерти в Тернополе 68-летнего мужчины.

"В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной с COVID-19. Это житель села Ковалевка Монастырисского района", – рассказали в пресс-службе Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

А на исходе дня умерла женщина в городе Конотоп Сумской области. Ранее экспресс-тест на COVID-19показал у нее положительный результат. Об этой печальной новостисообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

"Женщина, у которой конотопские врачи сегодня диагностировали COVID-19 (коронавирус), умерла. Ожидаем результатов вскрытия", – написал мэр на странице в Фейсбуке.

Умершая была местной знахаркой и принимала "пациентов". Как рассказал директор областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Владимир Збаражский, она контактировала как минимум с 50 людьми.

"К сожалению, за 2 часа, когда машина находилась еще в пути из Конотопа, эта женщина умерла. Сейчас эпидемиологи ищут ее контактных лиц. Проводятся обходы в селе и опрашиваются медработники, которые там общались. Контактных, скажу, очень много. Сейчас нам передали материалы на обследование на 50 человек", - рассказал Збаражский.

Пятая смерть от коронавируса в Украинестала достоянием общественности только два дня спустя, когда стало известно, что в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил Минздрав в Telegram.

Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась через сутки после поступления в больницу. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после ее смерти – это пятый летальный случай от коронавируса в Украине.

28 марта

Как сообщил Центр общественного здоровья Украины в Facebook, по состоянию на 22:22 было зафиксировано вот уже девять летальных случаев от COVID-19 в Украине.

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29 марта

В результате коронавирусной инфекции, которую ранее подтвердили также у начальника Нацполиции столицы Андрея Крищенко, скончался бывший заместитель главы Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое", — написал на своей странице в Facebook президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

С 20 декабря 2016 по август 2017 года Мищенко занимал должность заместителя главы Киевской ОГА по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

30 марта

Киевская областная государственная администрация сообщила данные о зараженных коронавирусом по районам области. Напомним, что на утро понедельника, 30 марта, в области официально подтверждено 49 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли два человека: мужчина 49 лет, житель Макаровского района, и мужчина 47 лет, житель Белой Церкви.

Также умерла 68-летняя женщина в Чертковском районе Тернопольской области — накануне ее доставили в тяжелом состоянии в инфекционное отделение местной больницы. Как отметил мэр Черткова Владимир Шматько, медики подозревают коронавирус, хотя причиной смерти могли стать и хронические болезни.

В тот же день, 30 марта, в больнице Черновцов скончался пациент, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Алексей Каспрук.

"Вследствие заражения коронавирусом в больнице Черновцов скончался мужчина пожилого возраста. Приношу соболезнования родным и близким", – написал Каспрук.

Подробности об умершем сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

"84-летний житель Черновцов с подозрением на COVID-19 попал в медицинское учреждение вечером 25 апреля в тяжелом состоянии. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких. 27 марта во больного подтвердили коронавирус. Помощь ему оказывали соответствии с действующими требованиями и протоколов", – рассказали в ОГА.

31 марта

Утром во вторник, 31 марта, стало известно, что в Луцке умер известный волынский врач-гинеколог Орест Тимчак. Наличие у медика COVID-19подтвердили уже после его смерти. Мужчина долгие годы работал в Волынской областной клинической больнице. Вирус унес жизнь врача 29 марта в инфекционной больнице. Якобы о результатах лабораторных исследований родственникам стало известно уже тогда, когда тело покойного отдали для захоронения.

Это – не единственная смерть в этой больнице. 30 марта скончался еще один местный медик – врач-анестезиолог Овчаров Тарас Викторович. Ему был 41 год. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заведующий отделением пульмонологии Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко. О причинах смерти врача пока ничего не известно.

А в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая поступила на плановое лечение в начале марта и не признавалась, что была за границей. Женщина поступила из Болехова, признаков ОРВИ у нее не было. 10 марта пациентку госпитализировали в реанимацию из-за повышения давления.

"Температура была в норме, не было ни кашля, ни признаков дыхательной недостаточности. Лечилась как беременная с гестозом. Однако 29 марта у нее резко поднялась температура до 38-39 градусов. Когда акушер-гинеколог взяла повторные анализы, тогда женщина призналась, что приехала накануне из Польши", – сообщил заместитель директора департамента здравоохранения областной государственной администрации Владимир Чемный.

После этого ее перевели в отдельное помещение. В тот же день у беременной начались схватки, родилась девочка весом 2,5 кг. После родов состояние женщины резко ухудшилось, она была переведена на аппарат искусственной вентиляции легких и 30 марта скончалась.По словам директора роддома Юрия Павлушинского, ребенок чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает

Напомним, ранее бывший министр здравоохранения Украины Илья Емец дал мрачный прогноз по коронавирусу – число жертв будет расти.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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