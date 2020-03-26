Коронавирус в Украине: чем уникальны аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Такие аппараты сейчас как никогда актуальны и у нас, и за рубежом

Высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL и SERVO AIR шведского производства, которые Фонд Рината Ахметова передал МОЗ Украины, в числе самых современных в мире. Об этом рассказала врач-анестезиолог Алена Хоменко, представитель фирмы-производителя Maquet в Украине.

По ее словам, такие аппараты ИВЛ сейчас как никогда актуальны и у нас, и за рубежом. Их производитель входит в пятерку самых известных в мире компаний данной отрасли.

"Это безусловно высококачественное оборудование. Если говорить об опасных инфекциях в целом, то эти аппараты ИВЛ имеют ряд дополнительных преимуществ. Их очень легко дезинфицировать, также есть две запасные части канала выдоха пациента. Это позволяет один аппарат использовать очень быстро для оказания помощи следующему пациенту. И не тратить сутки и больше на дезинфекцию", – пояснила Алена Хоменко.

Она также отметила, что аппараты ИВЛ этого типа обладают полным потенциалом для проведения респираторной поддержки пациента, от неинвазивной до инвазивной. Поэтому можно оказывать помощь пациентам весом от 2 кг, то есть деткам, и взрослым – до 250 кг.

"В этих аппаратах есть обычный и интеллектуальный режим вентиляции легких. Последний подсказывает врачам, как максимально качественно оказать помощь. Более того, пациенту с таким оборудованием намного комфортнее дышать: аппарат подстраивается под него", – сказала представитель шведского производителя.

Фонд первым в стране отреагировал на опасность распространения коронавируса. По личному решению Рината Ахметова, в кратчайшие сроки для украинских медиков приобретено оборудование для эффективного лечения осложнений, возникающих у больных коронавирусом, а также средства защиты для медиков. Список главных медицинских потребностей страны был разработан в координации с МОЗ Украины.

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В частности, Фонд уже передал государственным учреждениям здравоохранения две партии высококлассных аппаратов ИВЛ шведского производства. Также были предоставлены изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры, многослойные респираторы, очки.

Фонд закупает для Донецкой области анализатор экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для него. Анализатор будет доставлен в больницу Мариуполя. Он позволит в лабораторных условиях проводить экспресс-тестирование (самый эффективный способ выявления заболевания) и значительно ускорить диагностику коронавируса. Кроме того, Фонд закупит для страны 20 000 экспресс-тестов для выявления инфекции.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

Кроме того, 19 марта стало известно, что Ринат Ахметов направляет 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы – Благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других активов SCM для помощи Украине.

По личному решению Учредителя, Фонд для всей страны закупит ещё 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В самые короткие сроки они будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный Президентом Украины. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения жизни людей, и другое оборудование.

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