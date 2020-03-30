Коронавирус в Украине: что нужно знать об экспресс-тестах

По личному решению Учредителя и в координации с МОЗ Фонд Рината Ахметова в ближайшее время передаст медикам первую партию экспресс-тестов для выявления коронавируса – 20 000 штук. Всего же планируется закупить 320 000 тестов. По единодушному мнению врачей, экспресс-тестирование является самым эффективным способом обнаружения и диагностики заболевания.

Однако прежде чем проходить экспресс-тестирование, нужно знать несколько важных нюансов. О них рассказал доктор медицинских наук Сергей Дубров.

Эффективность. Экспресс-тесты позволяют обнаружить инфекцию в 95-97% случаев. Но!

Время. Помните, что экспресс-тестирование эффективно только через 5-6 дней после заражения вирусом. Если вы почувствовали недомогание или контактировали с потенциальным больным, не нужно в этот же день проверять свой организм.

Критерии. Не нужно поддаваться панике и пытаться без серьезных на то оснований срочно протестировать себя и всех родственников. Есть четкие критерии, которые определяют необходимость прохождения экспресс-тестов. На сегодняшний день самые главные из них – близкие контакты с человеком, у которого медики подтвердили заражение коронавирусом. Либо наличие у себя клинических симптомов заболевания.

"Оборудование для экспресс-тестирования есть в каждой области. Эти наборы передаются и будут передаваться в каждый лабораторный центр", – подчеркнул Сергей Дубров.

Фонд Рината Ахметова первым в стране отреагировал на опасность распространения коронавируса. По личному решению Рината Ахметова, в кратчайшие сроки для украинских медиков приобретено оборудование для эффективного лечения осложнений, возникающих у инфицированных коронавирусом, а также средства защиты для медиков. Список главных медицинских потребностей страны был разработан в координации с МОЗ Украины.

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В частности, Фонд уже передал государственным учреждениям здравоохранения две партии высококлассных аппаратов ИВЛ шведского производства. Также были предоставлены кислородные концентраторы для них, изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры, многослойные респираторы, очки.

Фонд закупает для Донецкой области анализатор экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для него. Анализатор будет доставлен в больницу Мариуполя. Он позволит в лабораторных условиях проводить экспресс-тестирование (самый эффективный способ выявления заболевания) и значительно ускорить диагностику коронавируса.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

Кроме того, 19 марта стало известно, что Ринат Ахметов направляет 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы – Благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест, и других активов SCM для помощи Украине.

По личному решению Учредителя, Фонд для всей страны закупит 320 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В кратчайшие сроки они будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения жизни людей, и другое оборудование.

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