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  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине: выздоровевших стало больше, чем умерших

11 апреля, 09:32

Юрий Божко

Центр общественного здоровья опубликовал статистику по состоянию на утро, 11 апреля

В Украине выросло число зараженных коронавирусом. По состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 73 летальных, 79 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 308 новых случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Всего в Украине исследовано 26 557 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР (лабораторная диагностика).

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86,3%).

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В МОЗ обнародовали официальные данные о ситуации с эпидемией в Украине.

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Коронавирус в Украине: статистика за 11 апреля и все подробности из регионов

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Сайт "Сегодня" следит за ситуацией и ведет детальное онлайн-информирование.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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эпидемия диагностика коронавирус ПЦР

Источник: Сегодня

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