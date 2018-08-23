"Козацькому роду – нема переводу": Балух написал письмо украинцам
Отражая шовинистическое нашествие соседа-империалиста, нужно крепить единство, говорит украинский патриот
Голодающий уже более пяти месяцев узник Кремля, крымчанин Владимир Балух написал письмо украинцам, в котором поздравил сограждан с Днем Независимости
Его послание из-за решетки выложил на своей странице в Facebook заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
"Сердечно благодарю всех единомышленников за счастье чувствовать себя членом большой семьи, которая руководствуется идеалами Правды, Чести и Достоинства", – написал Балух.
"Именно сейчас, отражая очередное шовинистическое нашествие соседа-империалиста, считаю, что крайне важно приложить максимум усилий, чтобы укрепить единство общества, церкви и государства как такового", – подчеркнул узник Кремля.
Заключенный добавил, что украинцы должны отстаивать свое право на автокефалию, поскольку "недопустимо, что внутри государства в церковной области доминирующие позиции занимает епархия церкви государства-агрессора".
"Давайте будем достойными потомками жизненной мудрости своих отцов, ведь "козацькому роду – нема переводу". Слава Украине!", – подытожил Балух.
Напомним, украинский активист Владимир Балух объявил голодовку 19 марта в знак протеста против вынесения ему незаконного приговоры. Таким образом голодовка продолжается 154 дня.
Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов. 4 августа 2017 года Раздольненский районный "суд" приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тысяч российских рублей. 14 марта 2018 года подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма изменил приговор украинскому активисту, на два месяца уменьшив срок лишения свободы.
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