Красавицы плюс-сайз покоряют украинские танцполы и фотостудии (видео)

Они ломают модельные стандарты, покоряют кинематограф и укрощают танцполы. Параметры 90-60-90 уже не в тренде. Пышные формы плюс-сайз моделей завоевывают мир. Как достичь успеха, если ваш вес за 100 килограмм, а размер одежды XXL?

"График очень напряженный, потому что пытаешься все успеть. Реально, 24 часа в сутках – мне просто не хватает", – говорит Татьяна.

Голливудские локоны, накрашенные губы и королевская улыбка. График 30-летней модели плюс-сайз Татьяны Котелкиной расписан заранее на несколько недель. А еще пять лет назад женщина смущалась перед зеркалом.

"У меня были комплексы, особенно из за груди, конечно. Я очень рано начала развиваться, грудь начала расти, я не могла подобрать себе никакие вещи", – делится Татьяна.

Ее рост составляет 170 сантиметров, вес 88 килограммов. А параметры 116 на 88 на 112. И именно это сделало ее успешной моделью плюс-сайз. Не встало на пути и семейному счастью. Теперь экономист по образованию мечтает о съемках и собственном проекте на телевидении. И уверена, что фигурой может гордиться.

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"Присели, девочки, не видно всех. А сзади все на пальчики", – так начинается занятия в танцевальной школе для пышных девушек.

Ее основательница Дарья Головко всю жизнь выполняет па. И из-за неконтролируемого увеличения веса в старших классах чуть было не лишилась мечты всей жизни.

"Я очень хотела танцевать, хотела вернуться в этот танцевальный мир. Я безумно, вот просто безумно смотрела танцевальные шоу, передачи, смотрела, как люди двигаются, и начинала дома танцевать".

Музыка вдохновляла, тело – стремилось к танцу. И на зажигательную энергетику "подтянулись" другие.

"Обычно всегда танцуют девочки худенькие, молоденькие, а тут вот псюс-сайз, плюс-возраст, и меня это очень заинтересовало. Работа у меня достаточно серьезная – я доктор, ожоговый хирург. И какой-то разрядки хочется после работы", – делится Елена, одна из учениц школы.

"У меня прибавилось уверенности и стала более активной жизнь. Ранее – работа-дом, а теперь танцы, есть съемки", – поддерживает ее Наталья.

Ни вес, ни возраст, ни рост – не помеха радоваться жизни – убеждены наши героини, поэтому идут по жизни, пританцовывая, навстречу фотовспышкам.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве женщина в 62 года выиграла конкурс "Красота без границ". Главный приз получила самая старшая конкурсантка.

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