Темная сторона независимости. Как менялся украинский криминал

В ежегодных поздравлениях с Днем Независимости наша страна слышит пожелания – мира и спокойствия. Это значит – поменьше врагом внешних и внутренних. И если с внешними врагами наша страна быьется последнеи 6 лет, то с одним из внутренних, – криминалом, борьба идет постоянно. И за годы независимости украинский криминал претерпевал такие же изменения, как и все общества.

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"Сегодня" рассказывает о том, как шла борьба с уголовным миров в течение 29 лет и чем отличилас Украина за эти годы.

Самыми неспокойными годами в истории независимости Украины были 1995 и 1996 годы. По данным Госстата Украины именно в эти два года подряд регистрировалось более 617 тыс. преступлений. Также за эти два года было осуждено в целом 455 тыс. 39 человек – такие данные приводит Госстат со ссылкой на информацию государственной судебной администрации.

В последующие годы преступность по статистике снижалась. Но сказать, что до последнего момента она снизилась достаточно ощутимо – это вряд ли. Ведь, например, за полный 2019 год силовики зарегистрировали более 444 тыс. правонарушений.

О том, как менялась преступность с 1991 года, как в эти годы орудовали маньяки, фальшимонетчики и прочие преступники, как их ловили и какие экспертизы помогали следствию – обо всем этом нам рассказали в двух "учреждениях", которые проводят самые сложные криминалистические экспертизы. Последние, в свою очередь, помогают следствию доказать виновность или невиновность человека.

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Мы побывали в выставочном зале Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ МВД), где находятся и исследовались уникальные образцы, по которым раскрывались преступления, совершенные в разные годы.

Среди сотен экспонатов, представленных здесь, есть поддельные украинские деньги – от купонов до гривен первых лет независимости, тайник для наркотиков, множество оружия, в том числе самодельного, аппаратура, с помощью которой в разные годы проводились экспертизы.

Самый кровавый маньяк времен Независимости

Также в этом учреждении исследовался обрез, из которого убивал своих жертв маньяк Анатолий Оноприенко. Считается, что он являлся самым жестоким серийным убийцей не только времен независимости Украины, но и 20 века – он убил 52 человека, был задержан в апреле 1996 года в городе Яворов Львовской области и умер в августе 2013 года в житомирской колонии №8 от сердечной недостаточности.

Пожалуй, о том, что вспоминают в Яворове об Оноприенко – об этом стоит рассказать отдельно. Как мы выяснили, несмотря на то, что с момента задержания прошло чуть более 24 лет, в Яворове до сих пор с ужасом вспоминают о его зверствах и громком задержании. В этом городке мы разыскали соседку Оноприенко по военному городку – Людмилу Шубину. Она проживала неподалеку ото того дома, где Оноприенко проживал со своей любовницей Анной. Последняя, кстати, по-прежнему проживает в этом городке и работает в парикмахерской. По одной из версий, на маньяка вышли благодаря тому, что именно эта женщина заподозрила в своем возлюбленном маньяка, которого искали всей страной.

"Я живу в военном городке Яворова, Оноприенко задерживали в соседнем доме, – говорит Людмила. – В то время милиции было поручено обращать внимание на всех подозрительных. Так вот, милиция получила наводку, что у Ани живет какой-то подозрительный мужчина. В свою очередь, Оноприенко тогда приехал в Яворов к своему двоюродному брату-военнослужащему и познакомился с Аней и перешел к ней жить. Ей рассказывал, что является капитаном дальнего плавания. На Пасху Аня уехала, а Оноприенко остался один. По одной из версий, милиционеры зашли в их квартиру "на авось" и вроде бы как увидели вещи жертв. По другой версии, в милицию шепнула Аня, а сама в тот день уехала к родителям, но дверь оставила открытой. Его скрутили и отвезли в участок. Оноприенко сказал, что будет общаться только с генералом. В итоге приехал начальник местной милиции и начал его "колоть". Среди показаний Оноприенко было и такое: "В детей не стрелял, потому как было жаль пуль, поэтому резал их ножом". Также, как оказалось, у Оноприенко был список будущих жертв и в этом списке – семья местного участкового. Жена этого участкового – моя коллега. Она была в шоке из-за этого. Люди были очень напуганы, с нетерпением ждали суда. После суда, конечно, немного успокоились. Кстати, неподалеку, в Братковичах, где орудовал Оноприенко, люди после его зверств до сих пор закрываются. В Яворове он не успел совершить убийств, только готовился. Кстати, когда он умер в тюрьме, то поползли слухи, что он, якобы, не умер, а сбежал. Потом оказалось, что это неправда". Тот самый дом в Яворове, где задерживали маньяка Оноприенко в 1996-м

Спустя 13 лет после задержания Оноприенко правоохранителям и экспертам пришлось вычислять нового маньяка, который получил прозвище "Элвис" из-за своего сходства с певцом. Речь идет о 35-летнем "боярском маньяке" Юрии Кузьменко. В итоге на основании доказательств его обвинили в совершении 13 убийств.

"Как известно, этот человек с 2006 до 2009 года совершил ряд убийств с изнасилованиями. На телах своих жертв он оставлял немного своего биологического материала. Как правило, это были сперма и волосы. Когда мы проводили исследования этих материалов в своей лаборатории, то выявили совпадения по 6 разным эпизодам. Это дало возможность их объединить. Оперативным путем был установлен автомобиль, на котором он совершал преступления. В этом авто был обнаружен чулок, на котором были выявлены две волосины. Эти две волосины принадлежали двум его жертвам. В итоге преступление было раскрыто", – рассказала нам эксперт ГНИЭКЦ МВД по биологическим исследованиям.

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По ее словам, сейчас в Украине, и непосредственно в их центре экспертиза стала намного совершеннее, нежели это было в 1990-х годах.

"Сейчас распространены молекулярно-генетические исследования. В 1990-х такого не было. У нас в Украине этот метод был внедрен в 1999 году, он открыл перед следователями, другими правоохранителями и экспертами новые возможности. Появилась возможность исследования широкого спектра биологических объектов, обнаруженных на месте преступления , что в свою очередь позволяет объединять уголовные производства и раскрывать самые сложные из них", – уточнила эксперт.

"Делатели денег"

Как мы выяснили, практически во все годы независимости Украины были загружены работой эксперты, определяющие подлинность денег. Фальшивомонетчики подделывали и купоны, и первые гривны. Причем, и примитивными методами, и высокотехнологичными.

Поддельные гривны начала 1990-х

Эксперт по техническим исследованим документов, показывая стенд с поддельными купюрами, рассказывает: "Фальшивомонетчики изменяли первоначальный номинал в большую сторону. Например, купюру номиналом в 2 гривны меняли на "20". В те годы деньги подделывали чаще всего с помощью аппликации. На руку преступникам было еще и то, что не был развит интернет, дизайн денег менялся довольно часто, люди были мало осведомлены о дизайне новых денег. Есть примеры, когда 2 гривны изменяли на 200, 10 гривен – на 100", – рассказывает эксперт.

По ее словам, одними из самых слабозащищенных купюр были украинские купоны, чем и пользовались мошенники. К этому эксперт добавила, что защитные элементы нынешних гривен – на высоком уровне.

Еще в одном учреждении, в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, где хранятся подделки разных лет, нам подробно рассказали, как можно определить подлинность денег, не используя специальные сканеров и прочих приборов.

"Эксперты советуют обращать внимание на защитные элементы, на водяные знаки, – говорит младший научный сотрудник КНИСЭ Наталья Баюрко. – Также эксперты подчеркивают, что банкноты изготовлены из одного листа специальной бумаги. То есть, нужно обращать внимание на то, не расслаивается ли купюра на две части. Если расслаивается, то это означает, что купюра поддельная".

Расцвет наркоторговли

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За годы независимости Украины значительно менялась и наркопреступность страны. В разные годы силовики сообщали нам о вероятности того, что в Украину могут попасть новые наркотики, изготовленные из лягушек, наркотики в виде воздушных смесей, которые могут распыляться в ночных клубах для того, чтобы "подсадить" на них посетителей. О том, как менялась наркопреступность – нам рассказали в ГНИЭКЦ МВД.

"Если говорить о первых годах независимости, с 1991 до 2000, то на экспертизу поступали, как правило, вещества растительного происхождения, – рассказывает эксперт по исследованиям наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. – В период с 2000 до 2010 у нас в стране начали появляться вещества синтетического и полусинтетического производства – героин, амфетамин, экстази и некоторые другие. Они изготовлялись в подпольных помещениях. Что касается периода с 2010 до 2020 – для этого времени характерны психоактивные вещества амфетаминового ряда, а также наркотическое вещество – метадон. Процесс изготовления последнего – наиболее легкий и быстрый, а это позволяет изготовителям наркотиков "поставить процесс на конвейер".

Один из экспонатов музея – книга, в которой спрятаны наркотики

По словам эксперта, ему приходилось выявлять наркотики, которые наносились на сахар. Это говорит о том, что к преступлению причастны люди с опытом, которые понимают, что обнаружить подконтрольное вещество на сахаре – дело не из простых. Впрочем, есть и совсем неординарные случаи – для маскировки преступники иногда пропитывают наркотиками одежду или бумагу.

"Граната лучше адвоката"

Начало и средина 90-х годов обагрилась кровью в ходе многочисленных криминальных разборок. В ход шло самое разнообразное оружие. Но чаще всего использовалось штатное армейское, которое после распада СССР заполонило улицы, "пропадая" со складов Минобороны. Но появились и народные умельцы, которые изготавливали "волыны" не хуже оружейных заводов.

Есть в выставочном зале ГНИЭКЦ МВД десятки единиц оружия, изъятого из незаконного оборота в разные годы независимости Украины. Один из представленных стендов содержит образцы, большинство из которых, на первый взгляд, изготовлены заводским способом. Однако, если к ним присмотреться, становится понятно, что все это оружие полностью или частично изготовлено самодельным способом. Среди экспонатов есть и устройство, изготовленное из двух простейших трубок.

"Не все это оружие применялось при совершении тяжких и резонансных преступлений. Большинство представленных образцов, изъятых из незаконного оборота, использовалось для развлекательной или спортивной стрельбы, а также хранилось с целью коллекционирования", – пояснил нам эксперт по исследованию оружия.

По его словам, оружейные тенденции преступного мира за годы независимости Украины существенно изменились.

"Например, в начале 2000-х из незаконного оборота изымалось больше всего обрезов охотничьих и дульнозарядных пистолетов (самопалов). Сейчас чаще всего изымаются переделанные стартовые и газовые пистолеты и револьверы", – уточняет эксперт.

Наряду с этими единицами, в ГНИЭКЦ МВД исследовалось оружие, которое фигурировало в громких уголовных делах – например, вышеупомянутый обрез маньяка Оноприенко, и пистолет, найденный на месте загадочной гибели бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

Уголовные метаморфозы

В течение последнего десятилетия, когда в Украине активно развились ІТ-технологии, преступления стали бескровными, но отнюдь не менее циничными. Те, кто раньше "фармазонил", то есть занимался мошенничеством на доверии "вживую", в большинстве своем "передали" идеи тем, кто стал интернет-мошенниками, выманивает деньги у людей с кредитных карт, путем "липовых" покупок или обирая через кредитные союзы. Как показывает статистика, количество уличных грабежей и разбоев в последние годы значительно снизилось. А вот количество краж, в том числе квартирных и с помощью высоких технологий – выросло. Не меньше стало и преступлений в сфере оборота наркотиков.

"Ушли преступления 90-х, связанные с рэкетом. После этого некоторве бывшие рэкетиры, которые относились к категории непростых, перешли в оргпреступность, совершая экономические преступления. В 2004- 2005 годах появились преступления, связанные с так называемыми " подставами" автомобилей. То есть, на дороге имитировались ситуации, когда злоумышленники создавали аварийные ситуации и обвиняли в этом водителя соседнего авто ( с последнего, как правило, требовали деньги- Авт.). Также в эти годы появились мошенничества, когда злоумышленники выманивали деньги у доверчивых граждан, сообщая, что их родственник попал в беду. Позднее, в 2015 распространенными стали мошенничества, совершаемые с помощью интернета. Сейчас есть преступления, совершаемые с помощью соцсетей. Например, под видом твоего знакомого мошенник просит "одолжить до вечера 3 тысячи гривен", – рассказал нам Владимир Полищук, который на протяжении многих лет возглавлял пресс- службу МВД Украины.

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