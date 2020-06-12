Транзитом через Украину в ЕС: как и откуда в нашу страну попадают наркотики

В Украине недавно закрыли тысячный по счету интернет-магазин, торгующий наркотиками. Об этом сайту "Сегодня" сообщил декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков. Напомним, специальный полицейский чат-бот, который борется с интернет-продажами, был презентован 8 месяцев тому назад.

"Среди закрытых интернет-магазинов были и такие, у которых число подписчиков, то есть потенциальных покупателей, не превышало нескольких сотен, но были и такие, где число покупателей достигало 10 тыс. Другими словами, в каждом отдельном случае речь идет о самых разных количествах", – рассказал нам Марков.

По его словам, за это время в Украине сформировалась внушительная армия неравнодушных людей, которые помогают полиции блокировать наркомагазины.

"Сейчас нам помогают более 6 тыс. человек. Кроме того, работа по противодействию наркопреступности за последние 4 месяца стала более эффективной, назначен замглавы МВД, за которым закреплена работа по координации борьбы с наркопреступностью, Александр Гогилашвили", – говорит Марков.

Официальные цифры, которые ранее обнародовал Офис генпрокурора, говорят о том, что в стране за 4 месяца зарегистрировано наркопреступлений на 1300 больше, чем за такой же период прошлого года. Например, стало больше преступлений, предусмотренных статьей 307 УК Украины ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических веществ"), выросло число выявленных незаконных фактов обращения с наркотиками без цели сбыта.

Реклама

В Нацполиции говорят, что эти цифры – доказательство не того, что преступлений стало больше, а свидетельство того, что таких преступлений выявляется больше, чем раньше.

"Динамика повышения результативности говорит о том, что борьба с наркотиками усилена не только в Киеве, но и в регионах, – сказал нам замначальника департамента противодействия наркопреступности Вячеслав Сафонов. – В приоритете у нас задачи по выявлению не тех, кто употребляет наркотики, а тех, кто распространяет их. На первом плане – борьба с организаторами наркопреступлений, с производством и каналами поставок".

По его словам, наркотики идут транзитом через Украину из Афганистана и Латинской Америки.

"В Украину наркотики завозят морским путем либо автомобильным. Далее этот товар планируют везти в страны ЕС. Какую-то часть наркотиков планируют оставить в Украине, но дело в том, что у нас в стране кокаин не очень распространен из-за его дороговизны. В Украине наркопотребители предпочитают более дешевые синтетические заменители. Что касается прекурсоров, то достаточно много их поступает из Китая и России. Устанавливаем эти каналы и пытаемся с ними бороться".

Одно из успешных разоблачений произошло около месяца назад в порту "Южный". Как сообщил пресс-центр СБУ, здесь в одном из контейнеров с бананами правоохранители выявили брикеты с кокаином. Общий вес наркотика составил более 53 кг на сумму в 200 млн грн. По данным силовиков, к перевозке наркотиков причастна одна из украинских наркогруппировок.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили интернет-магазин наркотиков, в котором оказалось товара на 10 млн грн.

Реклама

Также сообщалось, что в Харькове уничтожили тонну изъятых наркотиков.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама