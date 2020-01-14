Критерии для получения помощи по некоторым проектам Фонда Рината Ахметова изменились

/ Фото: fdu.org.ua

Помощь в слухопротезировании по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" сейчас могут получить мальчики и девочки, живущие по всей Украине. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года. Ранее современные слуховые аппараты предоставлялись Фондом только детям, живущим в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. Изменился и возрастной критерий. Теперь претендовать на участие в проекте могут малыши с болезнями слуха возрастом до 7 лет (вместо прежних 5 лет). Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

многодетные или неполные семьи;

детские дома семейного типа (ДДСТ);

дети-сироты и дети под опекой;

семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка;

семьи, состоящие из двух и более инвалидов.

Кроме того, с 1 января приостановлен прием заявок по проектам "Поддержка онкодиспансеров на Западной Украине" и "Ринат Ахметов – Детям. Лекарства – детям".

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Напоминаем, что ранее изменения коснулись и проекта "Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце". С 1 ноября 2019 года помощь по проекту могут получить дети с пороком сердца, проживающие в Донецкой и Луганской областях.

Подробнее о действующих проектах Фонда можно узнать, позвонив по телефону горячей линии 0 800 509 001.

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