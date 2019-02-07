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Крупнейшая в истории Украины: в Миргороде разоблачили нарколабораторию, появились фото и видео

Сегодня, 19:06

Сотрудники СБУ изъяли крупнейшую партию метадона в истории Украины

Крупнейшая в истории Украины: в Миргороде разоблачили нарколабораторию, появились фото и видео Украина Сотрудники СБУ изъяли крупнейшую партию метадона в истории Украины

В Полтавской области сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины изъяли крупнейшую партию метадона в истории Украины.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, распространением наркотиков занимались участники этнической организованной группировки, которые арендовали частный дом и обустроили в нем наркотическую лабораторию.

"Товар" злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны через разветвленную сеть дилеров. Во время обысков в помещении нарколаборатории правоохранители изъяли более 20 кг метадона, 300 кг прекурсоров и почти 50 литров жидкого метадонового концентрата", – говорится в сообщении.

Также в СБУ отметили, что стоимость изъятых препаратов по ценам черного рынка составляет более 35 миллионов гривен. В помещении также обнаружено лабораторное оборудование для изготовления наркотика.

Организатор группировки и двое ее участников задержаны, открыто уголовное производство, в рамках которого продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Изъятое оборудование и вещества направлены на экспертизу, после завершения которой будет принято решение о предъявлении задержанным подозрения.

Напомним, не так давно в Запорожье правоохранители обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен. Изъятые у ранее судимого мужчины вещества направили на экспертизу.

Также сообщалось, что в Николаеве СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки в Россию. Украинские оперативники работали совместно с правоохранителями Германии.

А в Киеве оперативники изъяли у отца с сыном наркотиков на четыре миллиона гривен. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и хранились в трехлитровых банках.

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Тег СБУ, наркотики, метадон

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