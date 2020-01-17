Крупнейший десантный корабль Украины вернулся в строй после ремонта: фото и видео

Николаевский судостроительный завод завершил ремонт самого большого десантного корабля Вооруженных сил Украины "Юрий Олефиренко". Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Сегодня состоялся первый выход корабля из акватории в место постоянного базирования.

Ремонт длился пять месяцев.

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Главное назначение корабля – транспортировка в районы выполнения боевых задач подразделений морской пехоты и специального назначения со штатным вооружением и техникой и последующим десантированием на побережье.

"Корабль "Юрий Олефиренко" способен проводить десантирование более 150 бойцов/перевозить до 10 единиц бронетехники/перевозить до 250 тонн грузов. Также он вооружен реактивными системами залпового огня и 30-мм автоматическими пушками", - говорится в сообщении.

По возвращении в пункт постоянной дислокации корабль пройдет ходовые испытания.

Ранее новости "Сегодня" писали, что на Николаевском судоремонтном заводе погасили задолженность по выплате заработной платы.

Также сообщалось, что десантники обкатали новую украинскую технику на бригадных тактических учениях.

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