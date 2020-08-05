Главные мифы про НАТО: чем сегодня пугают украинцев

С первых лет независимости Украины разговоры о НАТО велись постоянно: нужно туда нашей стране, или нет? Внеблоковость, многовекторность и остальные внешнеполитических и безопасности концепций неизменно привлекали общественное внимание. Эмоциональности дискуссии о НАТО добавили поздние 2000-е, когда началось активное общественное обсуждение плюсов и минусов внеблоковости Украины. Именно тогда о НАТО стало появляться очень много мифов, которые иногда живы и сегодня.

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Напомним, ранее вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью сайту "Сегодня" рассказала, что Украину хотят видеть и в ЕС, и в НАТО.

Что и на сколько из этого правда – разъяснили в Офисе Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

МИФ 1: НАТО – агрессивный империалистический блок

Это утверждение пришло к нам еще с советских времен, но его используют до сих пор. В СССР целенаправленно демонизировали Альянс, чтобы поддерживать конфронтацию с Западом во время "холодной войны". В момент, когда Советский Союз вводил свои войска в Будапешт, Прагу, Афганистан, обществу навязывалась мысль об "агрессивном блоке НАТО". Хотя правда такова: во времена Холодной войны Альянс никогда и нигде не использовал военную силу против третьих стран.

После распада СССР Россия активно развивала отношения с НАТО, проводила совместной модернизации вооруженных сил и техники РФ, активно сотрудничала с производителями вооружений в странах НАТО. Однако после агрессии России против Украины Альянс прекратил это сотрудничество и нарастил поддержку нашей стране.

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С тех пор миф об "агрессивном НАТО" ожил с новой мощностью, чтобы показать, что деятельность НАТО якобы направлена ​​"против России". Новая волна "демонизации НАТО" должна отвлечь внимание от главного: НАТО действует в ответ на агрессию, а не вызывает ее.

МИФ 2: НАТО заставит Украину воевать во всем мире

Ни одно решение НАТО не может быть принято, если хотя бы одна страна против. Вот красноречивый пример – в 2003 году НАТО, как организация, не принимала участия в военной кампании в Ираке, поскольку в Альянсе разделились мнения относительно этой миссии.

А относительно известной статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, то она применяется только тогда, когда одна из стран Альянса подверглась нападению. Но и тогда каждая страна должна решить, какую именно помощь она считает целесообразным предоставить. Не обязательно речь идет об использовании вооруженных сил.

Каждое государство-член самостоятельно принимает решение участвовать в миссиях НАТО по поддержанию мира, как впрочем и государства-партнеры. Например, Украина вместе с НАТО участвует в двух операциях по поддержанию мира – в Исламской Республике Афганистан, а также в Косово. Кроме того, в миссии по поддержанию мира привлекаются исключительно профессиональные военные на добровольной основе. Благодаря этому Украина демонстрирует свою способность вносить вклад в мировую безопасность вместе с НАТО.

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Участие украинских военных в таких миссиях за рубежом позволяет приобрести бесценный опыт во время совместных операций с наиболее эффективными армиями мира.

МИФ 3: Члены НАТО выполняют прихоти США

Мы уже говорили о том, что в Альянсе голос каждой страны имеет равный вес. Благодаря этому решения учитывают интересы всех 30 членов. Это делает невозможным превращение НАТО из сторожа международной безопасности на злодея или агрессора. Или исполнителя интересов одной страны.

Действительно, США являются одной из самых сильных в военном и экономическом смысле государств мира, делает самый большой военный и финансовый вклад в функционирование НАТО. Однако это не означает, что другие члены Альянса всегда соглашаются и поддерживают позицию США. Когда не было согласия по применению силы, США, имея поддержки только отдельных партнеров, проводили операции без привлечения НАТО.

Например: в 2003 году НАТО, как организация, не принимала участия в военной кампании в Ираке, поскольку в Альянсе не было единодушия относительно этой миссии. Поэтому кампания проводилась международной коалицией государств под руководством США и Великобритании.

МИФ 4: НАТО вмешивается во внутренние дела стран-членов

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Каждая страна НАТО имеет те же права, что и до членства в Альянсе. В странах действуют собственные законы, а граждане выбирают представителей власти, которые отвечают за все решения, включая военные.

В Альянсе никто не может заставить страну делать то, что противоречит ее интересам, ведь все решения принимаются консенсусом. Это же касается размещения войск государств-членов НАТО или других объектов на территории определенной страны.

В то же время, участие в программах НАТО и совместные проекты с партнерами открывают государству доступ к дополнительным ресурсам, в том числе и финансовым. Например, НАТО инвестирует 232 млн. евро в строительство специального объекта в Польше для хранения и обслуживания военной техники США.

Более того, государство, уверенно интегрируется в клуб успешных и сильных демократий, является привлекательным местом для западных инвестиций. Ведь путь к членству в НАТО предусматривает проведение многих реформ: от военной до экономической, судебной, борьбы с коррупцией и др. Это именно те вещи, без которых невозможна устойчивое доверие иностранных инвесторов к Украине.

Вот яркий пример – в 2017 году Черногория присоединилась к НАТО и уже за первое полугодие 2018 инвестиции из стран-членов в Черногорию выросли примерно вдвое.

МИФ 5: Членство в НАТО Украине дорого обойдется

Конечно, каждое государство должно тратить средства на оборону, потому что это гарантия безопасности.

В НАТО, например, существует договоренность, что государства-члены должны выделять на оборону не менее 2% от валового внутреннего продукта (ВВП). В 2019 году 9 стран Альянса уже достигли этой цели, а две трети планируют это сделать до 2024 года. Выделенные средства, в частности, помогут им модернизировать собственные вооруженные силы, а чем сильнее каждый союзник, тем сильнее Альянс в целом.

Для сравнения, Украина в 2019 году на национальную безопасность и оборону выделила 5,48% от ВВП или 218 млрд гривен. В условиях продолжения вооруженной агрессии против нашего государства, Украина вынуждена тратить значительные ресурсы на оборону, и параллельно усиливать свою обороноспособность и устойчивость путем построения современной сильной армии по стандартам НАТО.

Поэтому можем говорить, что после вступления в Альянс, расходы Украины на военные не станут большими. Но мы будем иметь военную поддержку союзников, доступ к более современным технологиям и разработкам, разведданным и тому подобное. Таким образом, участие в коллективной системе безопасности и обороны обойдется Украине дешевле, чем если бы мы сами поддерживали свою безопасность на уровне НАТО.

МИФ 6: Нейтралитет – это надежная гарантия безопасности

На самом деле – нет. К 2014 году Украина придерживалась политики внеблоковости, но это не помешало России оккупировать Крым и часть территорий Донбасса.

Реальность такова: сегодня даже самые сильные и демократические страны не способны в одиночку противостоять глобальным вызовам. Включая вопросы безопасности.

Внедрение стандартов НАТО позволяет странам лучше подготовиться к обороне и эффективной поддержке со стороны союзников в случае внешней агрессии. Например, Швеция и Финляндия в конце холодной войны сохраняли нейтралитет, а из-за разницы в стандартах их армиям было непросто сотрудничать с союзниками. Сегодня же эти страны являются ближайшими партнерами НАТО с высоким уровнем совместимости военных сил, а их членство в Альянсе требует лишь политического решения по этому поводу.

Сейчас Швеция и Финляндия усиливают сотрудничество с Альянсом для обеспечения безопасности в регионе Балтийского моря. Они проводят совместные учения, работают над развитием ситуационной осведомленности для противостояния врагу и тому подобное. А еще страны заключили с НАТО специальный меморандум, который упрощает передвижение войск союзников по их территории.

"Предостережения и критическое отношение помогают нам делать взвешенный выбор. Но для сознательной оценки надо пользоваться только достоверной информацией. При таком подходе и при поддержке большинства граждан формируются большие решения, и определяют будущее Украины. Вот почему мы стремимся сообщить как можно больше достоверных знаний о НАТО. Чтобы мифы и манипуляции в широком кругу общение не затуманивали четкость видение важности уверенного движения Украины к интеграции в Североатлантический Альянс", – отметили в Офисе Вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции.

Напомним, США и Польша завершили переговоры относительно Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве. Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что соглашение с Польшей "усилит сдерживание России, укрепит НАТО, обнадежит союзников" США.

Больше информации об интеграции Украины с ЕС и НАТО можно получить на информационных ресурсах Офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

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