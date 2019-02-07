Кураторы из РФ "закручивают гайки": боевикам запретили разбазаривать горючее

Дмитрий Тымчук рассказал, как кураторы из РФ будут закручивать гайки боевикам

РФ снова выдвигает свои условия.. Фото: AFP

Кураторы из РФ "закручивают гайки": боевикам запретили разбазаривать горючее //smm.ollcdn.net/img/article/11088/76_main_new.1516982201.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/11088/76_tn.1516982201.jpg 2019-02-07T04:32:00+02:00 Украина Дмитрий Тымчук рассказал, как кураторы из РФ будут закручивать гайки боевикам

Органы управления т.наз. 1-го и 2-го "армейских корпусов" (соответственно, Донецк и Луганск) разослали подчинённым частям и подразделениям приказы с требованием перестать разбазаривать топливо и начать создавать его запасы непосредственно в бригадах и полках.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, снабжение частей и подразделений топливом исключительно "с колёс" называется "порочной практикой", а объёмы поставляемого топлива, по мнению и подсчётам штабных кураторов, уже не только могут обеспечивать повседневную жизнедеятельность частей и подразделений, а и позволяют его "складировать" – тем более в условиях отсутствия активных боевых действий и значительных перемещений военной техники и автотранспорта.

По крайней мере, что количество и объёмы поставляемого в оба армейских корпуса топлива из РФ, по расчётам российских кураторов, "более чем достаточны для этих целей", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее Тымчук рассказывал о положении в "Л/ДНР": медиков не хватает, бензина – дефицит, на передовой – голодают .

Также сообщалось, что оккупанты запугали медиков: выезд с Донбасса считают дезертирством . Некомплект в 50% штатных медработников считается вполне приемлемым, сообщает Тымчук.

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