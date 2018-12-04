Тымчук о положении в "Л/ДНР": Медиков не хватает, бензина – дефицит, на передовой – голодают

На оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и "ЛНР", российскими наемниками и кадровыми военными РФ территории Донбасса складывается крайне неблагоприятная ситуация в социальной сфере – не хватает медиков, наблюдается дефицит автомобильного горючего.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на оккупированной территории Луганской области медицинские учреждения укомплектованы медперсоналом на 40%, острый дефицит профильных специалистов наблюдается в городах Луганск, Первомайск, Алчевск, Брянка, Антрацит.

А "Донецкий городской центр занятости" обнародовал объявление о наличии в профильных заведениях Донецка 400 вакансий врачей с мизерной зарплатой в 3-5 тыс. руб. (около 1300-2100 грн.)

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Одновременно в "ДНР" и "ЛНР" фиксируются новые проблемы с обеспечением топливом. На ряде заправок его попросту нет. А там, где топливо имеется, оно отличается крайне низким качеством (в основном речь идёт о наиболее ходовых марках бензинов), сообщает координатор "Информсопротивления".

Для разрешения "топливного кризиса" главари "ЛНР" приняли решение о снижении ввозной пошлины на горюче-смазочные материалы со 150 до 50 долл. за тонну. А для компенсации снижения уровня поступлений в т.н. "бюджет ЛНР", оккупационные "власти" вводят/повышают акцизный сбор на автотранспорт, табачные изделия и ряд продуктов питания, добавил Тымчук.

Он также рассказал о проблемах в "1-м армейском корпусе ДНР". Командование потребовало от командиров сразу нескольких "частей и подразделений" навести порядок с "питанием военнослужащих, находящихся на передовых позициях". Комиссия из "штаба корпуса" выявила существенные недостатки в организации питания и продовольственного обеспечения "частей и подразделений". Главным образом это касается несоблюдения элементарных санитарно-гигиенических норм, несоответствие реального отпуска установленным нормам, а также банальной недостачи продуктов на складах, добавил военный эксперт.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что боевики ждут наступления ВСУ: строят укрепрайон под Волновахой и гонят бронетехнику на Светлодарскую дугу. У оккупантов появились новые взводные опорные пункты, огневые позиции для бронемашин и других огневых средств.

Также напомним, что "армия Л/ДРН" в ноябре понесла ощутимые потери: 170 боевиков были ранены и уничтожены.