Курсант-пограничник на параде в Киеве сделал предложение девушке: появилось видео

Перед стартом военного парада в Киеве в честь Дня Независимости Украины один из курсантов-пограничников Вячеслав Короткий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.

Девушка призналась, что для нее это оказалось полной неожиданностью, так как она просто приехал в Киев поддержать своего парня, который участвовал в параде.

"Эмоций добавила праздничная атмосфера, поощрительные аплодисменты и пение участников парада, а также букет, который вручил целый генерал – ректор Академии пограничной службы. Разве могла Татьяна в такой обстановке сказать что-то другое, кроме "Да!". Желаем молодой паре счастья и много положительных впечатлений", – говорится в сообщении пограничников.

Отметим, что это не первый случай у пограничников оригинальных предложений своим девушкам. В июне прошлого года пограничник сделал предложение украинке, подбросив возлюбленной "наркотики". Девушку задержали на границе и устроили допрос о происхождении найденных в машине "наркотиков". После этого к ней вышел парень с огромным букетом красных роз.

Но не всем было так весело на параде. Как мы уже сообщали, 24 августа, во время торжеств на Крещатике два солдата упали в обморок. Первого бойца успели поймать и отвести в сторону, а второй упал на асфальт.