На параде в Киеве два солдата упали в обморок: появилось видео и фото

Сегодня, 15:21

Первого солдата успели поймать и отвести в сторону, а второй упал на асфальт

Солдат теряет сознание. Фото: &quot;Информатор&quot;
Солдат теряет сознание. Фото: "Информатор"

На военном параде в Киеве случился неприятный инцидент – во время выступления президента Украины Петра Порошенко сознание потеряли два солдата.

Об этом сообщает "Информатор".

Сначала проблемы возникли у бойца почетного караула. Когда он начала падать – его вовремя подхватили, после чего увели с поста. Его заменил другой солдат. Это произошло в начале речи главы государства.

parad-4-1Фото: "Информатор"

Немного позже, во время минуты молчания в память о погибших военнослужащих бойцу десантно-штурмовых войск тоже стало плохо и он упал на асфальт, после чего ему помогали подняться.

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soldat-1Фото: "Информатор"

Отметим, что падают не только у нас. В Британии в 2017 году пятеро гвардейцев упали в обморок во время парада в честь королевы. Пострадавших военнослужащих немедленно напоили водой, им также была оказана профессиональная медицинская помощь.

Напомним, сегодня в Киеве прошел военный парад по случаю Дня Независимости Украины. В нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники, в том числе авиация. В этом году впервые на параде маршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – около 300 человек.
Киев, военные, солдат, обморок, парад

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